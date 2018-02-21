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關鍵字： 台股開工地震路況
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張耀仁張耀懋 嘉義市首對兄弟檔一級主管

發稿時間：2018/02/21 16:47

最新更新：2018/02/21 17:34

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嘉義市長涂醒哲（左）21日在市府記者室介紹懸缺已久的都發處長張耀仁（右），由於張耀仁的胞弟張耀懋甫於2個月前回鍋擔任市府衛生局長，涂醒哲特別盛讚張氏兄弟為「一門雙傑」。（市府提供）中央社記者江俊亮傳真 107年2月21日嘉義市長涂醒哲（左）21日在市府記者室介紹懸缺已久的都發處長張耀仁（右），由於張耀仁的胞弟張耀懋甫於2個月前回鍋擔任市府衛生局長，涂醒哲特別盛讚張氏兄弟為「一門雙傑」。（市府提供）中央社記者江俊亮傳真 107年2月21日

（中央社記者江俊亮嘉義市21日電）嘉義市長涂醒哲今天介紹新任都市發展處長張耀仁，由於張耀仁的胞弟張耀懋甫於2個月前回鍋擔任市府衛生局長，涂醒哲特別盛讚張氏兄弟為「一門雙傑」。

今天是農曆大年初六開工日，涂醒哲在市府記者室介紹懸缺已久的都發處長人選，由上櫃公司志嘉建設總經理張耀仁接任。

由於嘉義市府衛生局長張耀懋是張耀仁的胞弟，原任台北醫學大學副教授的張耀懋，去年12月18日才剛回鍋擔任衛生局長，因此張耀仁接任都發處長後，張氏兄弟成為市府第一對兄弟檔一級主管。

涂醒哲表示，張耀仁、張耀懋都出生於嘉義市，也都是嘉義高中畢業的高材生，兩人都是他嘉中的學弟，希望藉由張耀仁的長才，翻轉嘉義，讓嘉義市成為宜居城市。

他說，張耀仁曾任宏都建設總經理，後來擔任志嘉建設總經理；在宏都建設服務時，曾參與阿里山BOT案、嘉義酒廠文創園區ROT案，對嘉義市有深厚情感，也擁有豐富的建設開發實務經驗。

張耀仁表示，他從小在嘉義長大，過去在宏都建設擔任總經理12年期間，深入了解嘉義市都市發展，希望運用自己所學為嘉義市發展盡一分心力，同時也陪伴照顧年邁的父親。

市府稍後發布新聞稿指出，張耀仁、張耀懋的父親張玉鎮，是知名土地代書，家住嘉義市，長期在嘉義縣溪口鄉開業，由於父親年邁，因此兄弟決定返鄉服務，並陪伴敬愛的父親。

張耀仁嘉義高中畢業後，考上中興大學地政系都市計畫組，後來考上淡江大學建築研究所碩士班，目前是政治大學地政研究所博士候選人。（編輯：卞金峰）1070221

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