苗縣青年事務委員徵選 返鄉青年號召站出來

苗栗縣第2屆青年事務委員徵選作業21日開跑，返鄉青年張書榕（右2）號召年輕人站出來，「不要只是罵政府，要告訴政府怎麼做，擔起地方發展責任」。中央社記者管瑞平攝 107年2月21日

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣第二屆青年事務委員徵選作業今天開跑，給予青年參與公共事務機會。返鄉青年張書榕號召年輕人站出來，「不要只是罵政府，要告訴政府怎麼做，擔起地方發展責任」。



苗栗縣為促進各項政策更貼近青年需求，105年度起，成立青年事務委員會，透過委員會制度，讓青年有充分發表意見或對縣政政策建言的平台，因應首屆委員任期將屆滿，第二屆苗栗縣青年事務委員徵選作業今天起受理報名，至3月2日下午5時截止。



苗栗縣勞工及青年發展處今天在縣府舉行記者會，縣長徐耀昌、勞青處長彭德俊及青年代表張書榕、藍凱瀚出席鼓勵縣內有志青年勇敢站出來，為縣府施政注入活力與創新想法。



徐耀昌表示，青年朋友的想法、熱忱、專業領域以及對公共事務的關心，有助於使公共政策的擬定與執行更趨全面與活潑，例如縣府大力推動無人機應用於各項行政業務，就是由青年事務委員會提出的構想，透過空中俯瞰有效協助偵蒐濫墾、偷倒廢棄物、架設擄鴿網等犯罪行為，功能不亞於路口監視系統。



徐耀昌說，青年事務委員會是提供青年建言、與縣府團隊對話的公共平台，歡迎有觀點、有想法的青年，一起參與付出，使各項政策更貼近青年需求。



苗栗縣是全台第三個成立青年事務委員會的縣市，擔任首屆青年事務委員的返鄉青年張書榕，向其他在地青年喊話「與其一天到晚罵政府，不如站出來擔起地方發展的責任，告訴政府可以怎麼做，讓家鄉變得更好」。



她說，年輕人回鄉發展難免遭遇困難、瓶頸，返鄉青年需要政府什麼協助，這些聲音可以透過委員會機制傳遞給地方父母官。大湖鄉返鄉青年藍凱瀚也鼓勵青年朋友勇於貢獻自己的能力，回饋家鄉。



彭德俊表示，今年將徵求設籍或實際居住於苗栗縣18至40歲的15名青年代表，除全面納入「網路票選」計分，再透過專業評選小組評選外，同時針對原住民、婦女及縣內6大選區各保障一名，兼顧區域均衡發展及族群融合。



勞青處指出，欲參加徵選者可透過自我推薦或由關注青年事務之團體、教育、學術機構推薦，於青年事務委員會報名網站線上報名(https://goo.gl/forms/65auLMnmm9125HkP2)，並在勞青處網站下載書面文件，於截止日前送達勞青處，即可完成報名程序。（編輯：管中維）1070221