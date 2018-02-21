中市加強管制烏賊車 超標機車直接開罰

烏賊車要注意了，台中市環保局從3月1日起針對排氣超過標準值20%以上嚴重污染環境的車主直接處分，但在標準值20%以下不合格者，仍維持7日緩衝期。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月21日

（中央社記者郝雪卿台中21日電）烏賊車要注意了，台中市環保局從3月1日起針對排氣超過標準值20%以上嚴重污染環境的車主直接處分，但在標準值20%以下不合格者，仍維持原來7日內複檢的緩衝期。



台中環保局人員指出，根據環保署空氣污染物排放清冊統計，機車排放廢氣佔移動污染源PM2.5（細懸浮微粒）總排放量的12.5 %，尤其高污染二行程機車的PM2.5排放量為四行程機車3倍、HC（碳氫化合物）為四行程16倍，管制高污染車輛對於空氣品質提升有實質的助益。



環保局依法實施機車排氣攔檢，鼓勵民眾汰換高污染車輛，環保局表示，原攔檢不合格者，將有7日內複檢的緩衝期，為加速改善空污，3月1日起將針對排氣超過標準值20%以上嚴重污染環境的車主直接開罰，但在標準值20%以下不合格者，仍維持原來7日內複檢的緩衝期。



環保局指出，路邊攔檢直接開罰早有法令授權而非新政策，包括桃園市、台北市都已實施，台南市也在106年10月開始執行；根據空氣污染防制法第34條及第41條規定，環保機關得於適當地點對使用中交通工具實施不定期檢驗，且應符合排放標準。



為宣導這項措施，環保局已於106年起在發給車主的定檢明信片中提供政策說明，鼓勵車主平日應做好車輛保養；同時，環保局也結合行政院環保署於107年度編列二行程機車汰換補助費新台幣1億元，鼓勵市民淘汰高污染二行程機車及選購低污染電動二輪車。（編輯：卞金峰）1070221