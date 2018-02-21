/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台股開工地震路況
>rss

中市加強管制烏賊車 超標機車直接開罰

發稿時間：2018/02/21 17:18

最新更新：2018/02/21 17:35

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
烏賊車要注意了，台中市環保局從3月1日起針對排氣超過標準值20%以上嚴重污染環境的車主直接處分，但在標準值20%以下不合格者，仍維持7日緩衝期。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月21日烏賊車要注意了，台中市環保局從3月1日起針對排氣超過標準值20%以上嚴重污染環境的車主直接處分，但在標準值20%以下不合格者，仍維持7日緩衝期。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月21日

（中央社記者郝雪卿台中21日電）烏賊車要注意了，台中市環保局從3月1日起針對排氣超過標準值20%以上嚴重污染環境的車主直接處分，但在標準值20%以下不合格者，仍維持原來7日內複檢的緩衝期。

台中環保局人員指出，根據環保署空氣污染物排放清冊統計，機車排放廢氣佔移動污染源PM2.5（細懸浮微粒）總排放量的12.5 %，尤其高污染二行程機車的PM2.5排放量為四行程機車3倍、HC（碳氫化合物）為四行程16倍，管制高污染車輛對於空氣品質提升有實質的助益。

環保局依法實施機車排氣攔檢，鼓勵民眾汰換高污染車輛，環保局表示，原攔檢不合格者，將有7日內複檢的緩衝期，為加速改善空污，3月1日起將針對排氣超過標準值20%以上嚴重污染環境的車主直接開罰，但在標準值20%以下不合格者，仍維持原來7日內複檢的緩衝期。

環保局指出，路邊攔檢直接開罰早有法令授權而非新政策，包括桃園市、台北市都已實施，台南市也在106年10月開始執行；根據空氣污染防制法第34條及第41條規定，環保機關得於適當地點對使用中交通工具實施不定期檢驗，且應符合排放標準。

為宣導這項措施，環保局已於106年起在發給車主的定檢明信片中提供政策說明，鼓勵車主平日應做好車輛保養；同時，環保局也結合行政院環保署於107年度編列二行程機車汰換補助費新台幣1億元，鼓勵市民淘汰高污染二行程機車及選購低污染電動二輪車。（編輯：卞金峰）1070221

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP