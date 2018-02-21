屏東王船兩匠師 通過文資審議

屏東東隆宮迎王祭典已有200多年歷史，民國62年以前，王船是竹製紙糊，62年後才建造為實木船，並仿實船大小，長約45（台）尺、最高處約8尺，寬約12尺。中央社記者郭芷瑄攝 107年2月21日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）屏東縣政府今天公布，東港迎王祭典建造實木王船的兩位匠師蔡文化與蔡財安，通過屏東縣文資審議，登錄為文化資產保存技術及保存者。



東港東隆宮每3年一科的迎王祭典今年將在10月舉行，屏東縣政府文化處今天表示，近期文資審議委員會審議，通過製造實木王船的蔡文化與蔡財安登錄為文化資產保存技術及保存者。



東隆宮的迎王祭典已有200多年歷史，2010年被列為國家重要民俗，民國62年以前，王船是竹製紙糊，62年才建造為實木船，並仿實船大小，長約45（台）尺、最高處約8尺，寬約12尺，燒王船送王是祭典中很重要的部分，因此，王船的製造被視為神聖。



56歲的蔡文化是琉球鄉人，目前是東隆宮祭典委員會設計科王船執行長，是王船船體的製造師傅，國小畢業後，到東港跟隨姑丈學習造船，冬天在東港跟著姑丈修補漁船，夏天回到小琉球捕漁，從學徒出師，直到30歲才承攬漁船建造工作，民國68年開始王船製造。



人稱「決師」的蔡文化說，一開始只是幫忙，熟悉王船各部分製造後，才成為師傅，至今共參與13艘王船的製作工作。



「安師」蔡財安今年60歲，他說，父親就是王船風帆的製造師傅，父親參與過7、8艘王船的建造，他自己則參與過4艘。在父親的年代，建造王船不能讓外人看到，師傅們都在門窗都關著的空間製造，直到約20年前才開放讓外人參觀、拍照，但不能靠近。



蔡文化和蔡財安表示，製造王船都是義務，因此，近幾年有興趣、願意傳承的年輕人很少。兩位匠師長期參與東港迎王祭典中的實木王船建造，從技術、傳承輩份到製作技藝等，均有重要代表性，並可與國定東港迎王祭典保存相輔相成。





屏東縣政府文化處21日表示，近期屏東縣文化資產審議會中通過將「新園鄉五房宋江陣」登錄為民俗類文化資產。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年2月21日

另外，文化資產審議會也通過「新園鄉五房宋江陣」登錄為民俗類文化資產。依縣府文化處提供資料，宋江陣創設於清領時期，為台灣少見的72人陣，保留傳統陣式樣貌，表現形式相當完整，如五花陣、兩儀陣、八卦陣等，並具一定宗教功能，出陣時對於地方的意義就像是東港迎王祭典。



文資審議通過的第三案為恆春鎮大光里觀林寺「觀音媽像」、「李府將軍像」、「五營頭與直筒形青瓷三足爐組件」指定為一般古物。「觀音媽像」屬泉州派粧佛，所屬年代應在18世紀後半至19世紀，流傳來源是大光里吳氏家族初祖來台迎請奉祀；「李府將軍像」為典型泉州派神像，工藝良好，原是從澎湖將軍嶼分香來到恆春，與「觀音媽像」一同供奉在吳氏祖廳上。



「五營頭與直筒形青瓷三足爐組件」則具有代表性的19世紀清代漳州東溪窯青瓷香爐，以及相當具有特色的五營頭信仰祭祀實物。(編輯:孫承武)1070221





屏東縣近期文資審議通過，將恆春鎮大光里觀林寺「觀音媽像」、「李府將軍像」、「五營頭與直筒形青瓷三足爐組件」指定為一般古物。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年2月21日