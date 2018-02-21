娶某前生子後 男子3聖筊幸運贏轎車[影]

影片來源：中央社

（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東縣35歲男子吳晟瑋和論及婚嫁女友，參加台東市天后宮擲筊大賽，今天在決賽以3個聖筊贏得新台幣70萬元轎車，讓親友直呼好運氣。



台東市天后宮今年春節舉辦擲筊奪轎車活動，從大年初一開始至初五下午3時截止。活動規則只要繳交600元，民眾就可參加卜杯，連續6個聖杯，進入第2回合決賽。



總共有1850位台東民眾和遊客試手氣，28位幸運者擲得6聖杯，下午4時進入決賽。不過，決賽擲筊沒有預期激烈，決賽第2位出賽的吳晟瑋擲出3個聖筊，在場民眾都認為準會被淘汰。



未料後續的26位決賽者，不是掛零，就是只有1、2聖筊，最後總冠軍是吳晟瑋。「3個聖筊拿到70萬元轎車」，讓現場民眾直呼「太幸運了」。



吳晟瑋自己都覺得訝異，遲了5分鐘才現身。他開心的說，自己是台東人，開小公司，從小每年春節都會到天后宮拜拜，「媽祖有保佑」，家裡剛好少一台車。



吳晟瑋的女友喜極而泣，她說，感覺男朋友的運氣好，就叫他來碰碰運氣，「他運氣還不錯，有偏財運」。在一旁的婦女說，「就是要挑這種丈夫，有福相」。



旁邊民眾高喊「結婚前，生小孩後」，運氣好。吳晟瑋說，車子可以當將來結婚的禮車，也可以借女朋友開。（編輯：張芷瑄/孫承武）1070221