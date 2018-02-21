圓圓人工授精 把握最佳繁殖時機

台北市立動物園大貓熊「圓圓」進入發情期，「團團」依舊提不起勁，園方21日下午進行第二次人工授精，盼今年能替「圓仔」添弟妹。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年2月21日

（中央社記者梁珮綺台北21日電）台北市立動物園大貓熊「圓圓」今年提早進入發情期，園方把握一年一度的最佳繁殖時機，今天下午為圓圓進行第二次人工授精。



動物園發言人曹先紹表示，圓圓今年較早進入發情期，從2月10日開始出現來回走動、奔跑、泡水等發情跡象，依各項行為指標及荷爾蒙指數研判，圓圓在20日（年初五）已達到發情高峰。



動物園在20日上午嘗試讓團團、圓圓串籠，可惜和往年一樣，未達相見歡的表現，由獸醫師、保育員及多位專家組成的大貓熊繁殖工作小組，在中國大熊貓保護研究中心專家李仁貴和馬強的協助下，當天下午為團團進行第一次人工採精，0.8ml精液內估計含4.5億隻精蟲、活力為95%，下午4時30分完成圓圓的第一次人工授精；為把握圓圓的發情高峰期，今天上午10時30分進行第二次人工授精。



此外，動物園野生動物健康照護與醫療小組包括台大醫院麻醉科醫師孫維仁、黃啟祥及台大牙醫專業學院李正喆等專家分別到場指導，除進行人工繁殖，也為團團、圓圓健康檢查。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070221



