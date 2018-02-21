春節後首上班日 台金返程疏運達成任務

雖然春節假期已經結束，但金門尚義機場大廳21日依然人聲鼎沸，坐滿等待加班機的旅客；在縣府團隊、立委楊鎮浯服務處和金門航空站共同協調下，圓滿達成疏運任務。中央社記者黃慧敏攝 107年2月21日

（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）今天是春節假期後第一個上班日，台灣-金門航線春節返程疏運也在晚間圓滿達成任務。縣長陳福海再次進駐櫃檯了解疏運狀況，對年假期間沒有旅客滯留、民眾順利搭機表示滿意。



疏解春節期間大量返台旅客，金門縣政府配合金門航空站從19日到21日在航空站成立聯合補位單一窗口服務櫃檯，陳福海、立委楊鎮浯服務團隊及航站主任洪念慈坐鎮指揮，共同協調加班機及軍機加速疏運旅客。3天下來，共協助930餘名候補鄉親旅客順利返回台灣上班上學，總共疏運約1萬6500餘人次返回台灣。



特別的是，3天來陳福海每天都到機場，關懷候補鄉親及旅客能否順利返抵工作崗位。他說，對旅客焦急等待機位的心情感同身受，服務團隊一定會協助民眾順利返回台灣的工作崗位。



雖然春節假期已經結束，但尚義機場大廳今天依然人聲鼎沸，坐滿等待加班機的旅客。陳福海下午在觀光處長陳美齡和副處長李銘培，以及工商發展策進會總幹事王中聖等人陪同下，再次來到尚義機場聯合補位窗口服務櫃檯，手持麥克風宣布加班機資訊，請民眾注意叫號並購票，準時搭上加班機。



陳福海同時向等候的旅客表示，來到金門就是金門的朋友，他感謝老天爺的幫忙，以及民航局、國防部與航空公司的支持，讓鄉親快快樂樂地返鄉省親、平安順利地再返回工作崗位。



航空站統計這次春節返程疏運期間，為疏解現場候補旅客民航機由金門飛往台灣共飛航157架次，包括縣府保障航空公司搭載率的臨時加班機由金門飛往台北計6架次，載客1萬6500餘人返台；軍機來回飛航3班次，載客210人返台。



工作人員每天從上午6時左右就到機場待命服務旅客，直到送完所有鄉親及旅客；今晚最後一架班機預定晚上8時50分飛往台北後，連續3天的春節返程疏運也將畫下完美句點。（編輯：管中維）1070221



