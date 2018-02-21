陽明山花季22日登場 賞花民眾留意交管

「2018陽明山花季」22日登場，台北市警察局交通警察大隊21日表示，2、3月共11天例假日將實施花季期間交通管制措施，提醒民眾多加留意。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月21日

（中央社記者黃麗芸台北21日電）「2018陽明山花季」明天登場，台北市警察局交通警察大隊今天表示，2、3月共11天例假日將實施花季期間交通管制措施，上、下山都設有管制點，提醒民眾多加留意。



交通警察大隊晚間發布新聞稿表示，「2018陽明山花季」將於明天起至3月25日舉行，活動為期32天，為維護陽明山區及周邊道路交通秩序，將派員加強疏導車流及取締、拖吊違規停車。



另外，包括2月24、25、28日，以及3月3、4、10、11、17、18、24、25日，共計11天假日將實施花季期間交管措施，並視陽明山區交通狀況機動調整管制時間及範圍。



首先，上山管制點為「仰德大道與至誠路口」及「至善路2段1巷口」，時間為上午7時至下午4時，但持通行證（條）的自小客（貨）車除外。



其次，下山管制點為「陽明路與中橫街口」及「格致路與凱旋路口」，時間是下午2時至晚間6時。



另外，還有彈性管制點為「格致路與菁山路口」、「陽明路與新園街口」及「至善路3段71巷口」等3處。



交通警察大隊提醒，由於山上停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，請上山賞花民眾儘量搭乘大眾運輸系統，花季專車可於台北車站、台北捷運劍潭站、士林站、石牌站及北投站搭乘。（編輯：張芷瑄／黃于）1070221