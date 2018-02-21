桃園燈節登場 史努比魅力迎賓

2018桃園燈節21日晚間點燈熱鬧開跑，市政府沿著南崁溪水岸，規劃8公里長的4大燈區，邀請民眾一起感受史努比（Snoopy）的無限魅力。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年2月21日

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）2018桃園燈節今晚點燈熱鬧登場，市政府沿著南崁溪水岸，規劃8公里長的4大燈區，從今天起至3月4日長達12天的展期，邀請民眾到桃園賞燈，感受史努比（Snoopy）的無限魅力。



桃園市長鄭文燦晚間受訪表示，2018桃園燈節沿著南崁溪水岸舉行，市府設置長達8公里、4大主題燈區，讓民眾看到南崁溪的親水綠帶及沿線景觀，今年更取得美國花生漫畫（PEANUTS）授權，打造Snoopy In Taoyuan的主燈，讓民眾來桃園體驗史努比的無限魅力。



鄭文燦表示，燈會期間每晚6時到10時，燈區將全面亮燈，假日更延長至晚間10時30分；最萌的主燈史努比，從晚間6時起，將搭配燈光、音效震撼展演，每半小時4大燈區就會同步展演一次，現場還有超過30組以上的創意特色花燈，展現出桃園不同的水岸風情。



鄭文燦說，燈節期間的假日傍晚5時起，4大燈區將限量發送狗年小提燈「桃喜狗」，民眾可參加走春集章換限量紀念品活動，另外桃園市民持市民卡至活動服務台感應，也可獲得限量紀念品。



4大燈區每晚還有來自國內外的團體精彩演出，鄭文燦表示，看準燈會期間帶來的滿滿人潮，市府推出小旅行路線，邀請外縣市旅客探訪主題燈區周邊景點，讓遊客在欣賞不同燈區的特色之餘，也可以好好地在桃園旅遊。



桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，為避免人潮車潮壞了賞燈興致，市府在桃園火車站規劃多條公車路線前往4大燈區，歡迎遊客白天遊桃園，晚上逛燈節，品味桃園之美。（編輯：施燕飛/管中維）1070221





桃園市政府今年取得美國花生漫畫（PEANUTS）授權，打造Snoopy In Taoyuan 的主燈，並規劃出不同造型的史努比花燈。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年2月21日

在桃園市長鄭文燦（前中）的主持之下，2018桃園燈節21日晚間舉行點燈儀式，長達12天的展期，要邀請民眾一起到桃園賞燈。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年2月21日