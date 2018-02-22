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企業嘆找嘸人 屏東縣政府辦徵才

發稿時間：2018/02/22 15:34

最新更新：2018/02/22 15:43

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屏東縣政府24日將舉辦107年新春現場徵才活動，縣長潘孟安（中）等人22日舉辦活動記者會宣傳。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月22日屏東縣政府24日將舉辦107年新春現場徵才活動，縣長潘孟安（中）等人22日舉辦活動記者會宣傳。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月22日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）「聽到許多廠商反映找不到人才，著實讓我吃驚！」屏東縣長潘孟安今天在縣府舉辦的記者會表示，縣府已規劃單一窗口協助，24日將在縣府舉辦新春徵才活動，有500個工作機會。

屏東縣政府勞工處今天為24日舉辦的新春徵才活動舉辦記者會。潘孟安表示，年前曾到縣境內各大廠商聽取意見，發現有不少廠商反映找不到人，因此指示勞工處規劃「徵才單一窗口」，解決徵才資訊不夠清楚透明的問題。

潘孟安指出，長照服務員需求大增，在長照2.0新制下，為了解決低薪難找人、人才留不住的問題，將照顧服務員的年平均薪資調整達新台幣3萬2000元，這次的徵才活動，有5家照顧服務機構徵才。

另外，還有縣內超過40家以上知名企業參與，包括新設及擴廠的廠商元晶太陽能科技公司、大江生醫公司、福南鋼鐵公司、富惟工業股份有限公司、山珍生物科技股份有限公司等，釋出超過500個以上的工作機會。

yes123求職網調查發現，今年高達90.3%上班族年後有轉職計畫，創9年新高；93.3%企業年後有徵才相關計畫，則創4年新高，潘孟安表示，縣府今年以「屏東好就業」為主軸，舉辦現場徵才活動，除了提升在地就業機會，看見屏東在地產業特色，也鼓勵青年能返鄉擁抱希望前進夢想。

24日的徵才活動，上午9時30分至12時30分在屏東縣政府椰林大道舉行。(編輯:孫承武)1070222

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