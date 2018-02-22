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國文師改執畫筆變畫家 畫中詩獨樹一格

發稿時間：2018/02/22 16:43

最新更新：2018/02/22 16:43

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣22日電）曾是高中國文老師的何文高，退休後放下粉筆，改執畫筆，走到哪畫到哪，從老師變成畫家，她鼓勵非科班、沒底子卻想畫畫的民眾，畫畫是輕鬆的事，「別拘泥細節，想畫就畫。」

從事教職28年的何文高說，2005年開始，她從粉彩畫著手，退休後逐一造訪山川，用畫筆勾勒出看到的美麗影像，也常畫鄉土人物，如農民的收割打穀、祖孫情、牛車等，用畫筆記錄台灣農村逐漸消失的景象，傳達農村溫馨樸實的風貌。

何文高說，她給想畫畫、但不是美術科班，也沒什麼繪畫底子的人建議，那就是「想畫就畫」，畫畫是簡單又容易的事，不要拘泥細節。

何文高舉例，她若看到自己喜歡的風景、人物或動物時，就會先速寫，然後拍照，回家後再將結構勾勒出來，因為有親臨現場，所以畫出來的山水風景就會有感情，她說，「五峰清泉張學良的故居那幅畫，就是這樣畫出來的」。

因為是國文教師退休，何文高喜歡為每幅畫題詩，分享心中的感動，形成「畫中有詩、詩中有畫」，這也成了她與眾不同的獨特風格。

何文高近期受邀到新竹縣文化局舉辦「山水之間-2018何文高畫與詩個展」，即日起至3月11日展出70多幅作品，畫作也將義賣，所得將捐贈給泡泡龍病友協會與愛心菁英協會。

新竹縣政府文化局長張宜真表示，何文高眼睛所見、觸動內心的，都是創作的來源，雖不是大師級畫家，但仍被許多人買回收藏，邀民眾一起到文化局美術館欣賞畫作、買畫做公益。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070222

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