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助弱勢童買文具 同濟會太子慈善協會送愛

發稿時間：2018/02/22 16:49

最新更新：2018/02/22 17:01

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開學季來臨，幫助弱勢家庭學童買文具的行動22日同時在雲林斗六及斗南等地展開，小朋友們開心以圖書禮券在書局挑選想要的文具用品。中央社記者葉子綱攝　107年2月22日開學季來臨，幫助弱勢家庭學童買文具的行動22日同時在雲林斗六及斗南等地展開，小朋友們開心以圖書禮券在書局挑選想要的文具用品。中央社記者葉子綱攝　107年2月22日

（中央社記者葉子綱雲林縣22日電）開學了，幫助弱勢家庭學童買文具的行動今天同時在雲林斗六及斗南展開，長城國際同濟會及斗南小東工業區太子慈善協會送愛心，讓孩子到書局挑選想要的文具用品。

當初由立委劉建國及長城國際同濟會發起，延續了八年的愛心行動，邀請斗六、斗南、莿桐、古坑及林內地區弱勢家庭學童，開學時到書局挑選圖書文具用品，鉛筆、橡皮擦、彩色筆、童書等都是小朋友的最愛。

長城國際同濟會新任會長謝帝旺說，175名學童、每人新台幣500元禮券，今年除了獲得書局響應，打八折並贈送精美小禮物，也獲得許多民眾熱心參與及贊助，讓弱勢家庭學童感受到社會的溫暖。

同樣是幫助弱勢學童購買圖書文具的愛心行動，斗南小東工業區太子慈善協會繼寒假千份愛心餐，今天邀斗南、大埤地區150名學童，提供每人500元、無使用期限的圖書禮券，選購需要的圖書文具。

小東工業區太子慈善協會理事長林炎敦說，今年寒假愛心餐獲得迴響，新增「兒童逛書店」公益服務，協會社福基金加上會員通訊群組募集，會員1000元、2000元的慨然捐助，秒殺完成募款，為弱勢家庭孩子們播下幸福的種子。（編輯：管中維）1070222

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