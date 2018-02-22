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風災山地變身越野賽 里長邀闖關探祕境

發稿時間：2018/02/22 17:16

最新更新：2018/02/22 17:50

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高雄市桃源區是2009年八八風災災區，熱愛山地越野運動的當地里長江維明4月底將舉辦一場山地越野賽，希望藉由賽事行銷家鄉山區部落之美，並帶動原始越野健康運動。圖為山地越野賽事。（主辦單位提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年2月22日高雄市桃源區是2009年八八風災災區，熱愛山地越野運動的當地里長江維明4月底將舉辦一場山地越野賽，希望藉由賽事行銷家鄉山區部落之美，並帶動原始越野健康運動。圖為山地越野賽事。（主辦單位提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年2月22日

（中央社記者程啟峰高雄22日電）高雄市桃源區是2009年八八風災災區，熱愛山地越野運動的復興里里長江維明4月底將舉辦一場山地越野賽，他今天廣發英雄帖邀各地好手前來闖關，一探災區山野部落祕境之美。

高雄市桃源區復興里辦公室4月28、29日將舉辦「瓦阿系-山地越野技能雙人挑戰賽」，參賽者可享受海拔714公尺至1268公尺的山野奔馳快感，賽事包含多重障礙路線涵蓋田園、林道、產業道路、溪流上切、樹林高繞、泥濘等地形。

賽事項目分山地越野精英組22公里（兩人一隊）、山地越野挑戰組15公里（兩人一隊）、山地越野玩家組9.5公里（兩人一隊）。4月28日為選手報到、賽前說明會及選手之夜，隔天上午起跑。

江維明說，這次賽道規劃路線涵蓋產業道路、河道、獸徑等環境；賽事項目也多元，包含峭壁繩索下降、河道繩結運用、雙人協力負重搬水果、泥地爬行、原始獸徑穿越、求生竹器製作、水域闖關等，雖極富挑戰性，但主辦單位都會力求全程安全。

江維明表示，策劃這場挑戰賽是希望藉由賽事行銷家鄉山區部落之美，並帶動原始越野健康運動，以及推廣山野自我求生技能，創造一舉多得的附加價值。

「ORT極路勇者」山野探索工作隊為這次賽事鼎力相助，是一群南台灣熱愛冒險運動的專業教練、越野賽跑選手及山訓教官自發性所組成。

「ORT極路勇者」山野探索工作隊執行長宋德威表示，工作隊一直以試辦體驗教學活動與協辦賽事方式推廣、行銷山野運動，提升學員對山域探索安全觀念，並增進山地越野跑技術層面認知。

他說，這場賽事規劃與執行，由專業教練群為參賽者量身打造優質賽道與各項闖關環境，也適合親子組隊挑戰，男女老少皆可參加，兩人一組攜手闖關，藉由征服天然環境等障礙完成闖關，發揮自我潛能，也可一探沿途災區山野部落祕境之美。（編輯：方沛清）1070222

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