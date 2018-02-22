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彰化新春送縣民大禮 恢復免費營養午餐

發稿時間：2018/02/22 17:26

最新更新：2018/02/22 17:26

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（中央社記者蕭博陽彰化縣22日電）彰化縣長魏明谷今天在新春團拜受訪說，因努力招商引資，稅收增加，全面恢復學校免費營養午餐政策。

彰化縣政府今天在中庭舉行新春團拜，由魏明谷主持，縣內工商界、學術界、多名縣議員與鄉鎮長齊聚祝賀，魏明谷細數政績及未來重大建設，並熱情發送福袋小紅包，場面熱鬧，縣政府盼藉由新春團拜凝聚向心力，並傾聽士農工商各界民意，迎接新的一年。

他說，縣府努力招商引資，績效斐然，去年底台電到彰濱工業區投資全台灣最大的太陽光電廠，縣政府賺進新台幣1104萬元印花稅，未來還有營業稅、營所稅等收入，稅收財源將挹注教育、工程建設、社會福利，並全面恢復免費營養午餐，昨天開學已實施。

魏明谷表示，台灣電力公司投資彰化縣離岸風場並已決標250億元，未來2個月將繳納5000萬元印花稅，另外，以目前彰化縣離岸風場投資金額1兆1920億元估算，未來將有近20億元印花稅進帳，開始營運後，也有營業稅及營所稅收入。

交通方面，魏明谷說，以「三橫三縱三鐵三橋」為交通路廊規劃，此外，台中捷運延伸到彰化、彰化市鐵路高架化、三座跨大肚溪橋等建設，正逐步著手，期許打造彰化成為交通大縣。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070222

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