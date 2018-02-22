鹽水蜂炮腳步近 造型炮城接力亮相

今年台南鹽水蜂炮活動預計3月1日上午於鹽水武廟啟炮，在地商家發揮創意製作的造型炮城近期也陸續亮相，22日就有可愛的機車造型炮城現身街頭，相當吸睛。中央社記者楊思瑞攝 107年2月22日

（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南鹽水蜂炮活動將於3月1日登場，主辦的鹽水武廟將以「狗來富．旺旺來」為主題，打造3座LED花燈炮城，還有不少商家發揮創意製作造型炮城，為傳統慶典增色不少。



台南市代理市長李孟諺今天出席在鹽水武廟舉辦的蜂炮活動記者會時表示，鹽水蜂炮自清朝光緒年間舉辦至今，已有百年的歷史，是受各國肯定、具獨特性與文化特色的民俗活動，並於民國104年至107年獲選為交通部觀光局的「台灣觀光年曆」。



李孟諺表示，想親身感受蜂炮驚險、刺激的遊客，可參與3月1日起兩天的神轎繞境活動。不敢冒險的遊客，可在3月2日元宵節當晚9時，到鹽水國中操場的集中施放區，觀賞「狗來富．旺旺來」主題花燈炮城施放。



今年武廟特別打造「狗來富．旺旺來」3座大型主題炮城，搭配LED花燈、高空煙火，施放時聲光效果將十分震憾。



另外，不少商家發揮創意製作各式各樣的造型炮城，也會在近日陸續亮相。今天就有可愛的機車造型、消防車造型炮城出現。屆時遊客可在鹽水街頭搜尋，觀賞這些炮城施放時的景象。（編輯：梁君棣）1070222