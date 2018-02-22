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披薩叔叔頒獎助學金 親筆寫信鼓勵學生

發稿時間：2018/02/22 18:09

最新更新：2018/02/22 18:48

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在中南部擁有21家披薩加盟店的吳旻融（圖），22日以「披薩叔叔」的身分，出席在嘉義市蘭潭國中舉行的頒獎典禮，除頒發獎助學金給清寒弱勢學子，還親筆寫了一封信鼓勵受獎者。中央社記者江俊亮攝 107年2月22日在中南部擁有21家披薩加盟店的吳旻融（圖），22日以「披薩叔叔」的身分，出席在嘉義市蘭潭國中舉行的頒獎典禮，除頒發獎助學金給清寒弱勢學子，還親筆寫了一封信鼓勵受獎者。中央社記者江俊亮攝 107年2月22日

（中央社記者江俊亮嘉義市22日電）「加油孩子，相信自己，你可以的」。在中南部擁有21家披薩加盟店的吳旻融，今天頒發獎助學金給嘉義市10名清寒弱勢國中生，並親筆寫信鼓勵受獎者。

吳旻融以「披薩叔叔」身分，出席在嘉義市蘭潭國中舉行的頒獎典禮，並親筆寫了一封信，以自身經歷，勉勵受獎學子認真面對自身的責任和崗位；嘉義市長涂醒哲也出席頒獎典禮，並回贈感謝狀。

涂醒哲致詞指出，吳旻融是達美樂披薩專責店第一位加盟主，他有感於求學時期，家道中落，刻苦耐勞，才有今日成就，為了鼓勵成績優良、品行端正的清寒弱勢學生，設立嘉義市國民中學達美樂獎助學金，相當感人。

吳旻融表示，他是宜蘭人，家裡原本經營「可口味餐廳」，卻在70年代因石油危機而倒閉，父親更在他就讀高職時去世，讓他經歷貧困無助的煎熬。

他說，由於家道中落，曾在加油站及餐廳，以半工半讀方式，賺錢供弟妹讀書；即使沒錢吃飯，餓著肚子，也不敢讓家人知道。

吳旻融指出，24歲那年，他開始在達美樂披薩店當外送員，每天騎著機車，將熱騰騰的披薩送到顧客手中，並成為達美樂第一位加盟主。如今，他在中南部擁有21家加盟店，於是成立「可口味」有限公司，自己當董事長。

目前定居嘉義市的吳旻融說，他的兩個孩子都讀國中，有一次晚餐時，與孩子聊到班上同學，家境雖然不好，沒有去補習，成績卻非常好，讓他回想到年輕時一身扛起家計、辛勤奮鬥的過去，於是發願要協助孩子，希望給孩子們一個努力的目標。

吳旻融笑著表示，已經好久沒有提筆寫信了，但為了鼓勵孩子，特別寫信，以自身的經歷，勉勵孩子們再接再勵，「未來的道路上，你並不孤單，社會處處有溫暖，這份溫暖會陪伴你，創造屬於你自己的天空」。（編輯：梁君棣）1070222

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