汰除二行程機車 中市加碼補助

（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市政府鼓勵民眾汰除二行程機車，今年與中央合力再加碼補助新台幣1億元，推出多項補助方案，還可抽電動機車大獎。市長林佳龍今天說，希望再淘汰3萬輛以上。



台中市環保局下午在市府台灣大道市政大樓舉行「汰舊換購狗來富 新春加碼好時機」記者會，林佳龍在會中揭示「喜、迎、狗、來、富」5個市民好福氣紅包，宣布多項補助方案，並與眾人一起揭開大型福袋、揭曉抽獎活動大獎電動機車，以「全民齊努力，台中好空氣」口號，鼓勵加速老舊二行程機車汰除、換購低污染車輛。



林佳龍表示，汽、機車等燃油交通工具所產生的PM2.5（細懸浮微粒）占台中市移動污染源排放量約1/3，其中二行程機車及一、二期柴油車等車輛，因引擎設計老舊，污染物排放量較高，因此列為優先加速汰除及加強管制對象；台中市響應中央政策並加速推動，統計二行程機車設籍數，從他上任時約30萬輛，已減少至約12萬輛。



林佳龍指出，去年市府預算加上環保署補助款共約1億5300萬元，淘汰二行程機車近6萬輛，6都目標達成率第一，今年不僅持續加碼補助，也舉辦抽獎活動，預計將再淘汰3萬輛以上二行程機車，感謝企業界共同參與，改善空氣品質是全民運動，希望大家一起以具體行動支持。



環保局長白智榮指出，今年中央及地方加碼補助金共1億元，補助項目分為「一般民眾」及「中低收民眾」兩大部分。多項補助方案中，二行程機車汰換成自行車補助3000元至4000元為台中市全國首創；二行程機車汰換成電動機車補助因車型及申請對象不同，補助2萬4200元至4萬2800元；二行程機車汰換電動（輔助）自行車補助則從8000元至1萬2000元，歡迎市民踴躍申請，共同維護空氣品質。（編輯：管中維）1070222