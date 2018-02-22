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高雄馬拉松抗空污 預留好空氣

發稿時間：2018/02/22 18:32

最新更新：2018/02/22 18:32

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（中央社記者王淑芬高雄22日電）2018年高雄國際馬拉松路跑25日登場，高雄市環保局提前自今天啟動因應措施，要求當地排放空氣污染的主要工廠事業，比照空氣品質不良期間的應變作為降載，並加強灑水掃街。

環保局長蔡孟裕今天指出，環保局自春節前就請前20大工廠配合並比照空氣品質不良狀況，規劃從路跑前3日開始至2月25日連續應變，並暫停吹灰作業。

蔡孟裕說，中鋼、中油、台電等單位採部分機組停俥、降載、減產因應，另有業者提高污染防制設備效率，台船減少噴砂及噴漆作業等。

環保局說，近日會對左營、楠梓、梓官、三民及前金區等各路跑區的污染源加強查核，包括巡查納管工廠、加油站及工地作業情形、督促污染防制、要求工廠堆置區及工地灑水、覆蓋防塵網等。另外，環保局也將調整洗街路線，加強路跑沿線及道路洗街。

環保局預計每日洗街至少200公里，可減少總懸浮微粒8.28噸、懸浮微粒PM10約1.56噸、細懸浮微粒PM2.5約0.36噸。

2017年高雄國際馬拉松舉辦期間空氣品質不佳，加上路跑前6小時，高雄市還施放煙火，環團批評大氣擴散不佳，舉辦馬拉松賽無異讓選手吸毒，今年馬拉松路跑吸引逾2萬1000人參加，屆時空氣品質備受關注。

高雄市體育處長周明鎮今天告訴中央社記者，如果當天環保署空氣品質指標AQI逾200並顯示「非常不健康」，體育處會嚴肅思考停辦。（編輯：方沛清）1070222

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