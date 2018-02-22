竹山國中砍樹前求移植 引護樹團體不滿

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）因樹幹破壞硬體結構，南投縣竹山國中有意在砍除38棵樹木前，能有愛樹、護樹組織無償處理移植，於是發函尋求協助，但此舉卻引起反效果，護樹團體直批「我們不是移樹團體」。



南投縣立竹山國民中學操場旁數十年前種植的黑板樹根系造成圍牆及地面破裂隆起，並穿越操場看台，易造成跑步師生及居民受傷，校方有意砍除，報請通過，但校方另一方面發函給台灣護樹協會，希望本月底前無償協助移植，若協會無意願，就依規定砍除樹木。



此舉引起台灣護樹協會一名護樹義工不滿，在個人臉書公開表示，無法理解教育工作者這種態度，要砍樹自己承擔，發個公文就叫協會去移樹，且救樹不是移植樹木，移植樹木要經半年養根期。



台灣護樹團體聯盟也在臉書粉絲專頁表示：「雨遮浪板比30幾棵樹貴重嗎」、「你知道移植一棵樹成本至少新台幣5萬元以上」、「更重要的是，我們是護樹團體，不是移樹團體」。



竹山國中校長李志慶說，30多年前種植的樹木穿破操場看台雨遮造成損毀，經報請南投縣政府現場勘查，並轉呈南投縣議會同意砍除34棵黑板樹、1棵苦楝、1棵樟樹、1棵肉桂、1棵榕樹，校方也希望可用移植替代砍除，才發函請協會協助，對於造成誤解，致上真誠歉意。（編輯：方沛清）1070222