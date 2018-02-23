/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 學測內閣改組李菁福衛五號
>rss

澎湖七美婦人病急 海巡漏夜頂風浪救援

發稿時間：2018/02/23 08:51

最新更新：2018/02/23 09:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
澎湖七美一名55歲的陳姓婦人，22日深夜疑似急性腹膜炎病發，澎湖海巡隊23日凌晨冒著低溫與9級強風大浪馳赴救援，將病患送往馬公轉至三總澎湖分院救治。（澎湖海巡隊提供）中央社 107年2月23日澎湖七美一名55歲的陳姓婦人，22日深夜疑似急性腹膜炎病發，澎湖海巡隊23日凌晨冒著低溫與9級強風大浪馳赴救援，將病患送往馬公轉至三總澎湖分院救治。（澎湖海巡隊提供）中央社 107年2月23日

（中央社澎湖縣23日電）澎湖七美一名55歲的陳姓婦人，昨天深夜疑似急性腹膜炎病發，情況危急，澎湖海巡隊今天凌晨冒著低溫與9級強風大浪馳赴救援，平安將病患等人護送馬公轉至三總澎湖分院救治。

澎湖海巡隊今晨發佈新聞指出，海巡隊是在昨天深夜11時許，接獲七美衛生所的通報指出，島上一名55歲的陳姓婦人，因腹膜炎病發，病情痛苦難耐，急需護送馬公就醫。

海巡隊在接獲通報後，立即指示在海上執勤的PP-10066百噸級巡防艇，直接駛往七美南滬港，在清晨2時許，搭載患者、家屬與隨行醫護人員，以最高行速駛抵馬公，將患者交由澎湖消防隊護送至三總澎湖分院救治。

澎湖海巡隊在春節過後，就有2起冒著風浪馳赴七美緊急後送居民急重症至馬公就醫。（編輯：李錫璋）1070223

澎湖七美一名55歲的陳姓婦人，22日深夜疑似急性腹膜炎病發，澎湖海巡隊23日凌晨漏夜救援，平安將病患等人護送馬公轉至三總澎湖分院救治。（澎湖海巡隊提供）中央社 107年2月23日澎湖七美一名55歲的陳姓婦人，22日深夜疑似急性腹膜炎病發，澎湖海巡隊23日凌晨漏夜救援，平安將病患等人護送馬公轉至三總澎湖分院救治。（澎湖海巡隊提供）中央社 107年2月23日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP