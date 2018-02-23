澎湖七美婦人病急 海巡漏夜頂風浪救援

澎湖七美一名55歲的陳姓婦人，22日深夜疑似急性腹膜炎病發，澎湖海巡隊23日凌晨冒著低溫與9級強風大浪馳赴救援，將病患送往馬公轉至三總澎湖分院救治。（澎湖海巡隊提供）中央社 107年2月23日

（中央社澎湖縣23日電）澎湖七美一名55歲的陳姓婦人，昨天深夜疑似急性腹膜炎病發，情況危急，澎湖海巡隊今天凌晨冒著低溫與9級強風大浪馳赴救援，平安將病患等人護送馬公轉至三總澎湖分院救治。



澎湖海巡隊今晨發佈新聞指出，海巡隊是在昨天深夜11時許，接獲七美衛生所的通報指出，島上一名55歲的陳姓婦人，因腹膜炎病發，病情痛苦難耐，急需護送馬公就醫。



海巡隊在接獲通報後，立即指示在海上執勤的PP-10066百噸級巡防艇，直接駛往七美南滬港，在清晨2時許，搭載患者、家屬與隨行醫護人員，以最高行速駛抵馬公，將患者交由澎湖消防隊護送至三總澎湖分院救治。



澎湖海巡隊在春節過後，就有2起冒著風浪馳赴七美緊急後送居民急重症至馬公就醫。（編輯：李錫璋）1070223



