台北燈節24日起跑 西門町周邊交管

台北燈節主燈「幸福魔力狗」23日晚間試燈，三隻可愛的台灣犬手牽著手象徵共同守護台灣，燈光秀預演吸引不少民眾駐足拍照。中央社記者吳家昇攝 107年2月23日

（中央社記者劉建邦台北23日電）「2018台北燈節」開幕活動24日將在西門町登場，警方規劃當天下午4時起管制包含成都路、漢中街、衡陽路，中華路至北門一帶也會交管，建議民眾改行市民大道、重慶南路等路段。



「2018台北燈節」明晚登場，台北市交通大隊為因應賞燈人潮，提早規劃西門町周邊道路交管措施。督察組組長蔡岳良今天受訪表示，台北燈節活動為期9天，時間從24日至3月4日，範圍包含中華路兩側（北門至貴陽街）人行道、北門、中山堂、西本願寺等處。



他說，燈節開幕活動24日晚間6時將在西門展演區（捷運西門站）舉辦，預期吸引大批民眾到場，為維護交通秩序與安全，規劃下午4時起管制成都路（西寧南路至中華路）、漢中街（成都路至長沙街，內江街至長沙街管制往北車道）、衡陽路（中華路至延平南路），至晚間8時30分止，視人潮狀況延長管制時間。



蔡岳良表示，為維護燈節活動交通秩序，燈節期間（2月24日至3月4日）每天下午3時至深夜11時禁止大貨車（總重逾6.5噸）及聯結車通行市民大道、鄭州路以南，中山南北路以西，愛國西路、桂林路以北，環河南、北路及康定路以東道路。



他說，活動期間也會加強取締周邊中華路、成都路、忠孝西路等路段違規停車，呼籲前往觀賞花燈的民眾，可搭捷運等大眾運輸工具，建議駕駛人提早改道行駛，東西向建議改行長安西路、市民大道、貴陽街及桂林路；南北向可改行重慶南路、中山南路及環河南路。（編輯：李錫璋）1070223



