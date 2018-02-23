百年元宵吃飯擔 雲林五年千歲遶境祈福

雲林褒忠馬鳴山鎮安宮五年千歲遶境祈福及吃飯擔文化節，將於3月2日元宵節登場，今年由東勢鄉同安村輪值主辦，23日宣傳會上，與會各界挑飯擔，邀民眾參加盛會。中央社記者葉子綱攝 107年2月23日

（中央社記者葉子綱雲林縣23日電）流傳百年的元宵吃飯擔，雲林五年千歲遶境祈福，今年由東勢鄉同安村輪值，今天邀請民眾來體驗雲林特有的無形文化資產民俗文化節。



雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲，每年元宵節的遶境祈福與「吃飯擔」民俗，與台北平溪天燈、台南鹽水蜂炮，號稱台灣元宵三大廟會活動。雲林縣政府在民國103年，將馬鳴山五年千歲吃飯擔及五年大科，公告登錄為無形文化資產。



今年吃飯擔活動由東勢鄉同安村輪值主辦，上午舉辦宣傳會，3月2日元宵節當天，各路陣頭從馬鳴山鎮安宮出發遶境，中午過後王爺神轎駐駕同安村開安宮，隨行信眾在附近農田，展開年度盛會萬人吃飯擔活動。





雲林褒忠馬鳴山鎮安宮五年千歲遶境祈福及吃飯擔文化節，將於3月2日元宵節登場，今年由東勢鄉同安村輪值主辦，以「重現陣頭菜」的油飯、羊肉湯等招待信眾大快朵頤。中央社記者葉子綱攝 107年2月23日

同安村長張哲維表示，為了迎接今年五年千歲平安遶境吃飯擔來到同安厝，村民總動員準備「重現陣頭菜」的油飯、羊肉湯、鹹菜鴨、肉羹、炒麵等，招待來自各地信眾大快朵頤。



鎮安宮主委章金樹指出，早年醫藥不發達，褒忠、東勢一帶瘟疫盛行，居民恐慌，恭請鎮安宮五年千歲王爺出巡，遶境褒忠、東勢等地五股十四庄，驅魔除瘴求平安。



章金樹表示，為感謝神明及陣頭隊伍，由各村落輪值作東，準備油飯、羊肉湯、鹹菜鴨等，選擇村外農田空地，用飯擔挑著菜餚擺放，在露天空地招待共食，陣頭隊伍及各地信眾數萬人參加，場面盛大，流傳至今100多年稱為元宵「吃飯擔」。



張哲維表示，今年吃飯擔活動，還有遶境集章送平安、重現飯擔陣頭菜、打卡送好采東勢特產紅蘿蔔、五年千歲放映展等，到鎮安宮或同安宮參拜即可索取平安香火環保袋，歡迎來參加盛會。（編輯：劉政權）1070223