金剛猩猩赴荷蘭 保育員回憶過往展柔情

台北市動物園金剛猩猩「寶寶」3月中將赴荷蘭靈長類動物園，動物園找來曾照養過「寶寶」的資深保育員共同回憶過往，他們對「寶寶」情感，就如同家人一般。圖為保育員過去和「寶寶」的相處情形。（動物園提供）中央社記者劉建邦傳真 107年2月23日

（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市動物園金剛猩猩「寶寶」3月中將赴荷蘭靈長類動物園，多名曾照顧「寶寶」資深男性保育員回憶過往，談笑中透露不捨和期許，展現硬漢柔情，也祝福「寶寶」順利成家。



動物園發言人曹先紹今天受訪表示，野生雄性金剛猩猩「寶寶」民國76年間因在非洲喀麥隆不幸落難後，被走私來台，經新光金控董事長吳東進等人協助，輾轉加入市立動物園，「寶寶」當時約2歲，體重10公斤，嬌小身影惹人憐愛。



一晃眼，「寶寶」在動物園待了31年，今年將滿33歲，動物園為提升金剛猩猩域外族群的基因多樣性，經過8年申請、協商與等待，終於獲得「歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫」（Gorilla EEP）委員會認可與協助，讓「寶寶」可娶親，預計3月中起程赴荷蘭靈長類動物園（Apenheul Primate park）出任金剛猩猩繁殖群的男主人。



動物園找來多名曾照養過「寶寶」的資深保育員，共同回憶過往，男性保育員回應起當時過程，在歡笑中透露不捨和期許，他們對「寶寶」情感，就像是家人一樣，如今「寶寶」將擁有家庭，保育員們以辦喜事心情，祝福「寶寶」順利成家。





台北市動物園金剛猩猩「寶寶」3月中將赴荷蘭靈長類動物園，多名曾照顧「寶寶」資深男性保育員回憶過往，透露不捨和期許，祝福「寶寶」順利成家。圖為保育員過去與「寶寶」的相處情形。（動物園提供）中央社記者劉建邦傳真 107年2月23日

曹先紹表示，在野外像「寶寶」這樣的幼齡個體，都還跟在媽媽身邊哺育，通常要到11歲左右，才會脫離群體另組家庭。所以照護牠的保育員就是身兼玩伴和父、母親的角色。



「寶寶」住進動物園時採人工餵哺配方奶，因為適應新環境的壓力加上水土不服，讓「寶寶」進食數量有限，導致抵抗力下降，常有感冒及拉肚子等狀況，照養保育員當時異常緊張，所幸經半年調適，並加入水果當副食品後，「寶寶」逐漸健康。



保育員回憶，「寶寶」小時候和嬰幼兒相似，喜愛把玩各式各樣玩具，但體型也隨著年齡成長，身形逐漸壯碩的「寶寶」常弄壞玩具，當時男性保育員只好輪流充當大玩偶，「寶寶」有時也會賴在身上討抱更喜歡和保育員玩摔跤。



大家也趁這次機會整理出珍貴的歷史照片一起回憶往事，赫然發現部分保育員和「寶寶」合照時，上半身老是打赤膊，還因此被其他同仁取笑一番，虧說當年是想秀身材吧？！但背後真正的原因，竟然是力大無窮的「寶寶」，總是愛拉保育員們的衣服，而且經常是非把衣服給扯下來才肯罷休，被強迫脫衣服，當事人其實也很無奈呢！



另外，「寶寶」小時候非常頑皮，喜歡惡作劇，有一次竟趁著保育員不注意時，偷偷溜進廚房，看到旁邊擺著一簍芭樂，二話不說拖著就往外衝，想要據為己有，保育員見他絲毫沒有要歸還的跡象，也不慌不亂，轉身回廚房拿了一根香蕉和他交換，整簍芭樂就原封不動的討了回來。



回憶和「寶寶」相處的種種往事，保育員笑說「寶寶」個性吃軟不吃硬，所以當他調皮搗蛋時，要懂得以智取勝，以柔克剛。對於「寶寶」即將啟程荷蘭，保育員們覺得很榮幸和珍惜當時和「寶寶」相處緣份，並獻上祝福希望能順利融入新家庭，早日傳來好消息。（編輯:孫承武）1070223





影片來源：臺北市立動物園 YouTube頻道