/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 學測內閣改組李菁福衛五號
>rss

金剛猩猩赴荷蘭 保育員回憶過往展柔情

發稿時間：2018/02/23 12:58

最新更新：2018/02/23 16:52

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台北市動物園金剛猩猩「寶寶」3月中將赴荷蘭靈長類動物園，動物園找來曾照養過「寶寶」的資深保育員共同回憶過往，他們對「寶寶」情感，就如同家人一般。圖為保育員過去和「寶寶」的相處情形。（動物園提供）中央社記者劉建邦傳真　107年2月23日台北市動物園金剛猩猩「寶寶」3月中將赴荷蘭靈長類動物園，動物園找來曾照養過「寶寶」的資深保育員共同回憶過往，他們對「寶寶」情感，就如同家人一般。圖為保育員過去和「寶寶」的相處情形。（動物園提供）中央社記者劉建邦傳真　107年2月23日

（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市動物園金剛猩猩「寶寶」3月中將赴荷蘭靈長類動物園，多名曾照顧「寶寶」資深男性保育員回憶過往，談笑中透露不捨和期許，展現硬漢柔情，也祝福「寶寶」順利成家。

動物園發言人曹先紹今天受訪表示，野生雄性金剛猩猩「寶寶」民國76年間因在非洲喀麥隆不幸落難後，被走私來台，經新光金控董事長吳東進等人協助，輾轉加入市立動物園，「寶寶」當時約2歲，體重10公斤，嬌小身影惹人憐愛。

一晃眼，「寶寶」在動物園待了31年，今年將滿33歲，動物園為提升金剛猩猩域外族群的基因多樣性，經過8年申請、協商與等待，終於獲得「歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫」（Gorilla EEP）委員會認可與協助，讓「寶寶」可娶親，預計3月中起程赴荷蘭靈長類動物園（Apenheul Primate park）出任金剛猩猩繁殖群的男主人。

動物園找來多名曾照養過「寶寶」的資深保育員，共同回憶過往，男性保育員回應起當時過程，在歡笑中透露不捨和期許，他們對「寶寶」情感，就像是家人一樣，如今「寶寶」將擁有家庭，保育員們以辦喜事心情，祝福「寶寶」順利成家。

zoom in 台北市動物園金剛猩猩「寶寶」3月中將赴荷蘭靈長類動物園，多名曾照顧「寶寶」資深男性保育員回憶過往，透露不捨和期許，祝福「寶寶」順利成家。圖為保育員過去與「寶寶」的相處情形。（動物園提供）中央社記者劉建邦傳真　107年2月23日台北市動物園金剛猩猩「寶寶」3月中將赴荷蘭靈長類動物園，多名曾照顧「寶寶」資深男性保育員回憶過往，透露不捨和期許，祝福「寶寶」順利成家。圖為保育員過去與「寶寶」的相處情形。（動物園提供）中央社記者劉建邦傳真　107年2月23日

曹先紹表示，在野外像「寶寶」這樣的幼齡個體，都還跟在媽媽身邊哺育，通常要到11歲左右，才會脫離群體另組家庭。所以照護牠的保育員就是身兼玩伴和父、母親的角色。

「寶寶」住進動物園時採人工餵哺配方奶，因為適應新環境的壓力加上水土不服，讓「寶寶」進食數量有限，導致抵抗力下降，常有感冒及拉肚子等狀況，照養保育員當時異常緊張，所幸經半年調適，並加入水果當副食品後，「寶寶」逐漸健康。

保育員回憶，「寶寶」小時候和嬰幼兒相似，喜愛把玩各式各樣玩具，但體型也隨著年齡成長，身形逐漸壯碩的「寶寶」常弄壞玩具，當時男性保育員只好輪流充當大玩偶，「寶寶」有時也會賴在身上討抱更喜歡和保育員玩摔跤。

大家也趁這次機會整理出珍貴的歷史照片一起回憶往事，赫然發現部分保育員和「寶寶」合照時，上半身老是打赤膊，還因此被其他同仁取笑一番，虧說當年是想秀身材吧？！但背後真正的原因，竟然是力大無窮的「寶寶」，總是愛拉保育員們的衣服，而且經常是非把衣服給扯下來才肯罷休，被強迫脫衣服，當事人其實也很無奈呢！

另外，「寶寶」小時候非常頑皮，喜歡惡作劇，有一次竟趁著保育員不注意時，偷偷溜進廚房，看到旁邊擺著一簍芭樂，二話不說拖著就往外衝，想要據為己有，保育員見他絲毫沒有要歸還的跡象，也不慌不亂，轉身回廚房拿了一根香蕉和他交換，整簍芭樂就原封不動的討了回來。

回憶和「寶寶」相處的種種往事，保育員笑說「寶寶」個性吃軟不吃硬，所以當他調皮搗蛋時，要懂得以智取勝，以柔克剛。對於「寶寶」即將啟程荷蘭，保育員們覺得很榮幸和珍惜當時和「寶寶」相處緣份，並獻上祝福希望能順利融入新家庭，早日傳來好消息。（編輯:孫承武）1070223

影片來源：臺北市立動物園 YouTube頻道
台北市動物園金剛猩猩「寶寶」3月中將赴荷蘭靈長類動物園，曾照顧「寶寶」資深男性保育員回憶過往，談笑中透露不捨和期許。圖為保育員過去開心與「寶寶」相處的情形。（動物園提供）中央社記者劉建邦傳真　107年2月23日台北市動物園金剛猩猩「寶寶」3月中將赴荷蘭靈長類動物園，曾照顧「寶寶」資深男性保育員回憶過往，談笑中透露不捨和期許。圖為保育員過去開心與「寶寶」相處的情形。（動物園提供）中央社記者劉建邦傳真　107年2月23日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP