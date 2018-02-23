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關鍵字： 學測內閣改組李菁福衛五號
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睽違12年學測滿級分 建台陳以妮獨霸苗縣

發稿時間：2018/02/23 13:08

最新更新：2018/02/23 14:05

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zoom in 107學年大學學測成績23日公布，苗栗縣私立建台中學陳以妮獲75滿級分，獨霸全縣。中央社記者管瑞平攝　107年2月23日107學年大學學測成績23日公布，苗栗縣私立建台中學陳以妮獲75滿級分，獨霸全縣。中央社記者管瑞平攝　107年2月23日

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）107學年大學學測成績今天公布，苗栗縣私立建台中學陳以妮獲75滿級分獨霸全縣，這也是建台12年來再次締造全縣唯一滿級分的學生，再創榮耀。

陳以妮是繼民國95年的葉陳璞以來，全苗栗縣第2位學測滿級分學生，當年的葉陳璞也是建台學生，建台中學校長蔡文堂今天喜出望外，直呼「榮耀再現！」他指出，在少子化衝擊學校招生，所幸有縣府「就近入學激勵方案」、「菁英計畫」及「翻轉計畫」，協助學校提升各項課程，多方位建立學校特色，加上老師們耐心教導及周延的升學輔導策略應用，才能創造佳績。

學測成績公布，建台中學整體表現亮眼，70級分以上6人，除有陳以妮75級分替學校蟬聯苗栗縣榜首，另有趙世棠74級分，李宸帆73級分，林清儒及解佳穎72級分，沈靖翔71級分，囊括全縣70級分以上多數名額。

陳以妮指出，從小父母親的教育讓她懂得自律，要考高分「努力就對了」，因為母親是護理師，她有機會到衛生所擔任志工，也立下就讀醫科的人生目標，「想幫助病人減輕痛苦」。

榜首陳以妮、榜眼趙世棠、探花李宸帆3人國中即就讀建台，會考成績都達5A10＋，選擇就近入學，3年後再次繳出優異成績。

趙世棠小時候飽受鼻子過敏之苦，接受中醫針灸緩解不少症狀，讓他立志當中醫，有心鑽研老祖宗留下的智慧，同時與西醫科學相互搭配應用，他考前不私藏，大方指導同學準備考試的舉動更讓師長讚不絕口；李宸帆則對金融科技有興趣，希望能上台大財金系。

另外，學測64級分的江悅寧，英文獲滿級分，多益成績更高達980分，創下校內在校生最高分紀錄；考53級分的謝沛妤成長於新住民單親家庭，父親在她國二時癌逝，國三跟隨母親回越南，一年後仍返台參加會考，憑著不服輸的精神進入建台頂大班，她說，父親癌末時只能看著他受苦，自己卻無能為力，將來想從事醫療相關行業，幫助類似家庭。（編輯：黃于）1070223

107學年大學學測成績23日公布，苗栗縣私立建台中學再次締造全縣唯一學測滿級分學生，此外，達70級分共有6人，校長蔡文堂（中）倍感榮耀。中央社記者管瑞平攝　107年2月23日107學年大學學測成績23日公布，苗栗縣私立建台中學再次締造全縣唯一學測滿級分學生，此外，達70級分共有6人，校長蔡文堂（中）倍感榮耀。中央社記者管瑞平攝　107年2月23日
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