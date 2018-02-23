彰化花壇鄉迎燈排 3/1登場

（中央社記者吳哲豪彰化23日電）具有悠久歷史的彰化花壇鄉迎燈排活動將在3月1日起到3月3日登場，彰化縣長魏明谷今天指出，元宵節北部有放天燈，南部有鹽水蜂炮，歡迎民眾到彰化來體驗特別的迎燈排活動。



彰化縣文化局今天在彰化縣花壇鄉的文德宮，舉辦「2018白沙坑近燈排文化節」活動記者會，出席的貴賓除了魏明谷外，還有民主進步黨籍立法委員黃秀芳、花壇鄉長李成濟以及花壇文德宮管理委員會主任委員王良峰等人。



魏明谷致詞時說，每年到了元宵節，在北部有新北市的平溪放天燈活動，南部則有台南的鹽水蜂炮，在中部則有花壇鄉的迎燈排活動，今年的活動內容特別把範圍擴大，除了原有的燈排遶境活動之外，還安排了民俗才藝以及社區才藝活動表演。



魏明谷表示，歡迎民眾一起來參加燈排遶境活動，讓花壇鄉越夜越美麗成為不夜城，創造夜間經濟以及觀光，促進彰化旅館業的發展。



彰化縣花壇鄉的迎燈排活動已有近200年歷史，已被彰化縣政府登錄成為無形文化資產，活動起源自清朝時花壇鄉出身的翰林曾維禎陪道光皇帝觀賞花燈時，想到自己是由伯父母養大成人，但得到功名後，卻無法陪伯父母觀賞花燈，在皇帝前落淚請辭官回鄉。皇帝為嘉慰孝行，頒旨特許花壇白沙坑每年元宵節可比照京城大迎花燈。



至於所謂的燈排是由23個黃色小燈籠串聯而成，外觀有如一艘船，燈籠上會寫上各個村庄的姓氏，被稱為字姓燈，元宵節前一天晚上，居民會扛著燈排在花壇文德宮前集合，開始在花壇鄉白沙坑的3個村落遶境，遶境路線沿路的居民則會擺出香案祭拜，祈求國泰民安。（編輯：黃于）1070223