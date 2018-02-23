新春被祝福 侯友宜：高升是做有意義事

新北市副市長侯友宜（前右）23日參加樹林燈會記者會，鎮南宮董事長許正秋（前左）邀請侯友宜明年以「市長」身分參加樹林燈會活動。海明禪寺住持明光法師（後右）也祝福侯友宜步步高升。中央社記者黃旭昇新北市攝 107年2月23日

（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市副市長侯友宜今天說，盼明年有機會繼續參加樹林燈會，媒體解讀柔性宣布參選新北市長。被祝福步步高升，侯友宜說：「人生在哪個位置不重要，高升是要做有意義的事情」。



侯友宜有意參選下屆新北市長，各市政建設與關懷訪問，多代表市府參加或主持會議，但至今尚未公開表態競逐中國國民黨黨內初選。



樹林新春嘉年華燈會將於26日晚間於鎮南宮、保安二街點燈，侯友宜參加記者會致詞時，先盛讚燈會主辦單位之一的鎮南宮響應市府「送愛到花蓮賑災」活動，將民眾對廟方的捐獻，取之社會用之社會。



財團法人樹林鎮南宮董事長許正秋邀請侯友宜明年以「市長」身分參加樹林燈會活動。與會的財團法人海明禪寺住持明光法師，也祝福侯友宜步步高升。兩人語畢，讓坐在台前第一排的侯友宜鼓掌笑的樂不可支。



侯友宜指出，「人生在哪個位置不重要，高升是要做有意義的事情」，他希望明年也能繼續參加樹林燈會。他說，上台要做有價值有價值的事情，才能獲得大家的肯定。



記者詢問侯友宜致詞表態希望明年繼續參加燈節活動，是否等同宣布參選市長？侯友宜表示，不管明年在哪裡，都希望類似結合在地寺廟與文化的樹林燈會能夠不斷延續，「我如果有機會，不管我在哪裡，我都願意來參加」。



新北市議長蔣根煌今天陪同前台北縣長周錫瑋召開里長座談會，外界解讀蔣根煌挺周錫瑋參選下屆新北市長。面對媒體的詢問看法，侯友宜表示，很多人喜歡關心願意為市民服務的人，這是好事，只要積極關心市政工作，都應該給予祝福、加油。



現場的民主進步黨籍市議員陳世榮受訪表示，侯友宜在議會與議員互動良好，一起攜手關心重要市政；周錫瑋是前台北縣長也有施政經驗，只要有心對市政建設貢獻，都應該加油鼓勵，要當400萬市民的市長不容易，要選一位做事的市長，不是選當官的市長。蔣根煌是否支持周錫瑋，這些都是國民黨的家務事。



蔣根煌繼日前陪周錫瑋參拜廟宇後，今天中午在新莊區舉辦里長聯誼，並邀周錫瑋與里長座談市政。他受訪僅低調表示，只要是國民黨的人選，一定都力挺，絕對沒問題。「只要是國民黨推出來的候選人，我都很看好。」



周錫瑋表示，座談是希望瞭解新莊的發展與規劃，以及地方的需求。他爭取國民黨提名參選新北市長。（編輯：卞金峰）1070223