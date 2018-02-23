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毛小孩找家 台北燈節主燈有領養QRcode

發稿時間：2018/02/23 20:12

最新更新：2018/02/23 21:12

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台北燈節主燈「幸福魔力狗」23日晚間試燈，燦爛燈光秀吸引不少民眾駐足圍觀。中央社記者吳家昇攝　107年2月23日台北燈節主燈「幸福魔力狗」23日晚間試燈，燦爛燈光秀吸引不少民眾駐足圍觀。中央社記者吳家昇攝　107年2月23日

（中央社記者游凱翔台北23日電）2018台北燈節24日下午5時開幕，今晚進行主燈「幸福魔力狗」彩排，除有燈光、音樂秀外，特別於LED螢幕顯示待認養的流浪動物資訊，民眾只要掃描QR code就能獲得領養訊息。

今年除了有主燈幸福魔力狗在捷運西門站6號出口坐鎮，北門區域也有世大運聖火裝置，讓民眾再次感受世大運的熱情與光榮。

為確保明天登場的2018燈節萬無一失，台北市觀光傳播局晚間進行主燈幸福魔力狗彩排，現場擠滿民眾搶先觀看，特別的是在主燈基座下方的LED螢幕顯示待認養的流浪動物資訊，民眾只要拿起手機掃描，就能獲得領養訊息。

設計師陳政守解說主燈設計理念，他表示，5米高的主燈由「幸福金狗狗」、「幸福銀狗狗」及「幸福紅狗狗」3隻台灣犬手牽手環繞而成，代表的是在地價值與世代傳承的融合意象，希望大家全力追求幸福。

副市長陳景峻看完試燈後說，除明天的燈節開幕，3月3日還有踩街大遊行，屆時本土、國際及搖滾樂等元素都會展現；觀傳局長陳思宇說，明天的開幕式還有今天試燈看不見的彩蛋，邀請民眾一起來西門地區同歡。

2018台北燈節將於明天下午5時開幕，活動一直到3月4日，於台北西區盛大登場，欲知詳情可上官方網站（https://2018.lanternfestival.taipei/）查詢。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070223

影片來源：中央社
2018台北燈節主燈「幸福魔力狗」23日晚試燈，特別在主燈基座下方的LED螢幕顯示待認養的流浪動物資訊，民眾只要用手機掃描QR code，就能獲得領養訊息。中央社記者游凱翔攝　107年2月23日2018台北燈節主燈「幸福魔力狗」23日晚試燈，特別在主燈基座下方的LED螢幕顯示待認養的流浪動物資訊，民眾只要用手機掃描QR code，就能獲得領養訊息。中央社記者游凱翔攝　107年2月23日
台北燈節主燈「幸福魔力狗」23日晚間試燈，3隻可愛的台灣犬手牽著手象徵共同守護台灣，燦爛的燈光秀吸引不少在西門町逛街的民眾駐足圍觀。中央社記者吳家昇攝 107年2月23日台北燈節主燈「幸福魔力狗」23日晚間試燈，3隻可愛的台灣犬手牽著手象徵共同守護台灣，燦爛的燈光秀吸引不少在西門町逛街的民眾駐足圍觀。中央社記者吳家昇攝 107年2月23日
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