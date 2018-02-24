新春穿新裝 金門街頭電箱變漂亮

在金門縣政府整合下，台電、中華電信及自來水廠為80組水電管路控制箱彩繪或上膜，民眾走在街頭，可能會發現叉尾太陽鳥就在眼前。中央社記者黃慧敏攝 107年2月24日

（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）金門街頭的水電管路控制箱新春穿新裝。在縣府整合下，台電、中華電信及自來水廠為80組控制箱彩繪或上膜，民眾行經街頭會突然發現知名景點就在眼前，或是與珍禽四目相交。



縣府建設處科長鐘立偉受訪表示，座落在金門各鄉鎮街頭及聚落村口，分屬台電、中華電信及自來水廠的管路監測控制箱，有6000多組。在縣長陳福海建議下，縣府與3個單位合作，對這些控制箱進行美化作業，讓單調的箱體成為城市景觀中別具特色的亮點。



在縣府協調整合下，台電與林務所及金湖鎮公所合作，選擇32組電箱，配合原有的開口契約，以熱汽球及幾何圖在部分處基礎模組上美化；部分區域配合環境綠美化，用彩繪方式進行防鏽底漆及油漆美化作業。



中華電信及自來水廠則以金門景觀照片輸出方式，選定48組管網控制箱進行美化，照片由觀光處和建設處提供。中華電信部分以金門特色景點風景為主，自來水廠則是鎖定湖庫、溪流或海岸等水域環境照片為主。



街頭水電控制箱穿上新衣後，民眾走在街上，可能突然看到莒光湖就在眼前，或是與叉尾太陽鳥不期而遇，近距離四目相交。不過，民眾對電箱美化評價不一。有人認為可愛有巧思，可以成為打卡新景點；也有人覺得部分電箱圖案不夠精緻，不妨再強化。



鐘立偉表示，縣府考量預算及景觀效果評估，第一階段先進行80組的控制箱體美化作業；後續將依整體景觀配置、政策宣導或環境教育等需求，評估交由相關單位認養，作為政策宣導平台或文創設計亮點，並且融入各鄉鎮特色。（編輯：孫承武）1070224





在金門縣政府整合下，台電、中華電信及自來水廠美化水電管路控制箱，有的貼上金門特色景點照片，有些則彩繪可愛的幾何圖案。中央社記者黃慧敏攝 107年2月24日