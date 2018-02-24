流感高峰期 衛生局提醒注意保暖勤洗手

新竹市衛生局24日表示，國內現處流感高峰期，民眾除注意保暖也要勤洗手，出現流感危險徵兆應及早就醫。中央社記者魯鋼駿攝 107年2月24日

（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）新竹市衛生局今表示，國內現處流感高峰期，加上近日氣候溫差較大，流感病例增加，民眾除注意保暖也要勤洗手，出現流感危險徵兆應及早就醫，遵從醫師指示服藥，並在家休養。



新竹市衛生局代理局長楊清媚今天受訪指出，近期氣候變化大，且適逢春節後開工、開學，呼籲民眾務必加強手部及呼吸道衛生，如出現類流感症狀，應戴上口罩儘速就醫，並落實生病不上班、不上學。



楊清媚說，目前新竹市有74家公費流感抗病毒藥劑合約醫療機構，提供流感抗病毒藥劑供民眾使用，她也提醒醫療機構，對於符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件的患者應及早給藥，以降低流感併發重症的風險。



楊清媚表示，65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病患及孕婦等，是易發生流感併發重症的高危險群，應多加留意，如出現呼吸困難、急促、血痰或痰液變濃、胸痛、低血壓等流感危險徵兆，應儘速就醫，以掌握治療黃金時間。



楊清媚提醒，天氣多變、忽冷忽熱，民眾除注意保暖外，也要勤洗手，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，注意手部衛生，避免接觸眼、口、鼻，如出現流感危險徵兆應及早就醫，遵從醫師指示服藥並在家休養。（編輯：黃于）1070224