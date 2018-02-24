2018海灣旅遊年 飽覽七美漁翁吉貝3島之美

觀光局2018年「海灣旅遊年」推出全台6縣10島旅遊，其中澎湖有七美、漁翁及吉貝（圖）3島，將大力推動各島嶼的觀光特色，讓遊客欣賞澎湖的美。（資料照片）中央社 107年2月24日

（中央社澎湖縣24日電）交通部澎湖國家風景區管理處長方正光今天表示，觀光局2018年「海灣旅遊年」推出全台6縣10島旅遊，澎湖有七美、漁翁及吉貝3島，將大力推動各島嶼的觀光特色。



方正光表示，今年「海灣旅遊年」，全台6縣10島是首要觀光重點。其中，10島包含澎湖七美、漁翁島（西嶼）及吉貝等3島，澎管處將導入海洋元素，規劃「浪漫七美雙心」、「漁翁島燈塔巡禮」、「吉貝石滬生態之美」的澎湖新鮮玩行程，讓遊客能欣賞澎湖的美。



方正光說，今年世界最美麗海灣組織年會將在澎湖舉辦，澎管處也將配合舉辦澎湖灣沙灘路跑嘉年華、海灣旅遊年探索台灣10島+觀光論壇等系列活動，吸引更多國際旅客造訪澎湖。



澎管處去年底通過SGS QualiCert國際服務驗證，包括馬公機場、澎湖、南海與西嶼西臺等4處遊客中心也都通過國際服務驗證；今年將持續完成小門地質館、吉貝遊客中心，以及望安綠蠵龜觀光保育中心等國際服務驗證，提供優質友善旅遊服務設施與空間。（編輯：陳怡璇/孫承武）1070224



