跨出第一步 受扶助家長相信有無限可能

受扶助習得第二專長的「阿琴」（後中）考取影像處理證照，順利投入職場。（家扶中心提供）中央社記者陳朝福傳真 107年2月24日

（中央社記者陳朝福高雄24日電）受扶助習得第二專長的「阿琴」順利考取影像處理證照，她不放棄希望，相信只要抱持感恩的心，鼓足勇氣跨出第一步，未來就有無限可能。



南高雄家扶中心主任郭淑美今天表示，近10年來在弱勢家庭扶助工作注入不同工作思維，針對不同年齡層辦理培力方案，例如刺激幼兒發展與提升親職力的啟蒙方案、增加青少年自我認同與人際互動的少年展力方案及協助家長探索職涯發展並習得第二專長的家長生涯培力發展方案。



「阿琴」即參加家長生涯培力發展方案。她從小代表班級、學校參加歌唱比賽，有亮麗的表現，但在升上高職後在段考中表現不理想，決定休學重考並投入工作。



在工作中「阿琴」認識前夫及育有一女，雙方因年紀輕和經濟不佳及家庭暴力離婚；再認識從事板模工作的男友並隨著到處打工，由於經濟問題且子女數多，經介紹成為家扶中心的服務家庭。



「阿琴」由社工陪伴與鼓勵參與家長生涯培力發展方案，學習台灣小吃烹飪技術、理財規劃等，並建立自信心，在方案協助下約一年除了考取影像處理證照，也順利投入職場，並規劃報考高職同等學歷考試，為履歷加分。



「阿琴」分享在自我成長探索中的收穫，幫助自己找出真正嚮往的道路，有了明確目標後就知道該如何克服困難、勇往直前。



憶起過往與孩子經歷沒飯吃、沒錢生活的窘境，「阿琴」說，她不放棄希望，抓緊每個可能的機會，終讓生活步入正軌。相信只要抱持感恩的心，鼓足勇氣跨出第一步，未來就有無限可能。（編輯：李錫璋）1070224