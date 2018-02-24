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后里泰安櫻花季登場 搭接駁車免塞車

發稿時間：2018/02/24 13:13

最新更新：2018/02/24 14:32

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台中市政府觀光旅遊局24日表示，農曆年前寒流一波波來襲，今年櫻花比往年開得更晚，后里泰安櫻花在農曆年期間陸續綻放，預估現在開始到二二八假期後，將是今年櫻花盛開期。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年2月24日台中市政府觀光旅遊局24日表示，農曆年前寒流一波波來襲，今年櫻花比往年開得更晚，后里泰安櫻花在農曆年期間陸續綻放，預估現在開始到二二八假期後，將是今年櫻花盛開期。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年2月24日

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市后里泰安派出所近年來已成為賞櫻指標景點，每年都吸引數萬名遊客前往賞櫻。市府觀光旅遊局表示，今年賞櫻季期間將在假日安排賞櫻接駁車，民眾可多利用免去塞車之苦。

台中市政府觀光旅遊局與后里區公所，24日舉辦泰安櫻花季開幕活動，現場邀請街頭藝人薩克斯風演奏，讓民眾邊賞花邊聆聽悠揚樂音。

台中市觀光旅遊局局長陳盛山表示，泰安派出所及泰安國小附近約有百株櫻花樹，包括八重櫻及吉野櫻兩種，在后里區泰安里長江慶南的悉心照顧下，每年櫻花盛開時節都會吸引成千上萬的遊客造訪。

為讓民眾輕鬆賞櫻，觀光旅遊局及后里區公所在2月24日到3月18日活動期間的例假日，將推出賞櫻接駁車，安排中型巴士提供接駁服務，每12至15分鐘一班車。

接駁車去程從台鐵泰安新站門前發車，沿著重劃東路到安眉路（泰安國小附近）下車，回程再從安眉路將民眾載回泰安新站，民眾可多加利用，免去塞車之苦。

觀光旅遊局表示，農曆年前寒流一波波來襲，今年櫻花比往年開得更晚，泰安櫻花在農曆年期間陸續綻放，預估現在開始到二二八假期後，將是今年櫻花盛開期。（編輯：李錫璋）1070224

台中市后里泰安派出所近年成為賞櫻指標景點，吸引數萬名遊客前往賞櫻，今年賞櫻季期間將有假日賞櫻接駁車，供民眾搭乘免去塞車之苦。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年2月24日台中市后里泰安派出所近年成為賞櫻指標景點，吸引數萬名遊客前往賞櫻，今年賞櫻季期間將有假日賞櫻接駁車，供民眾搭乘免去塞車之苦。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年2月24日
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