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嘉義市二二八追思 受難家屬盼釐清真相

發稿時間：2018/02/24 13:32

最新更新：2018/02/24 14:40

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嘉義市24日在二二八紀念碑前舉行追思會，嘉義市二二八紀念文教基金會董事長江榮森（前左）及受難者家屬陸續獻花。中央社記者黃國芳攝　107年2月24日嘉義市24日在二二八紀念碑前舉行追思會，嘉義市二二八紀念文教基金會董事長江榮森（前左）及受難者家屬陸續獻花。中央社記者黃國芳攝　107年2月24日

（中央社記者黃國芳嘉義市24日電）嘉義市今年以「真相、公義、和平」為題，今天在二二八紀念碑前舉行追思會。受難者家屬代表要求儘速釐清真相，且教科書能記載事實，讓歷史悲劇不再發生。

嘉義市上午在二二八紀念碑前舉行追思會，包括市長涂醒哲、監察院長張博雅、民進黨籍立委李俊俋、嘉義市議長蕭淑麗、嘉義市二二八紀念文教基金會董事長江榮森及受難者家屬出席。

涂醒哲表示，今年為二二八事件71週年紀念，嘉義市舉辦追思會，邀請受難者家屬及社會關心二二八人士參加，主要表達對受難者追思及哀悼。

涂醒哲指出，今年追思會以「真相、公義、和平」為題，與去年三讀通過的促進轉型正義條例相呼應，因此，二二八事件紀念活動，不只是追思而已，而在於追求真相。

涂醒哲說，二二八事件有真相，才會有公義、和平，未來真相得到釐清後，公義才得以展現，才能揮別過去，讓歷史迫害事件不再重演，走向和平的社會。

張博雅表示，嘉義市有全台首座二二八紀念碑，迄今已29年，設置紀念碑主要希望大家記取歷史教訓，不要重蹈覆轍，讓悲劇不再發生，且社會和諧、充滿愛，這也是紀念碑的最大期待。

江榮森代表受難者家屬致詞，他說，二二八事件已71年，真相至今講不清，追求真相一直是家屬內心所企盼，政府已通過促進轉型正義條例，希望相關檔案完全開放，釐清真相，洗清受難者污名化的罪名，未來釐清真相、追究責任後，教科書能記載事實，讓歷史悲劇不再發生。（編輯：李錫璋）1070224

嘉義市24日在二二八紀念碑前舉行追思會，市長涂醒哲（前右）、監察院長張博雅（前左3）、民進黨籍立委李俊俋（前左）等人出席、祝禱。中央社記者黃國芳攝　107年2月24日嘉義市24日在二二八紀念碑前舉行追思會，市長涂醒哲（前右）、監察院長張博雅（前左3）、民進黨籍立委李俊俋（前左）等人出席、祝禱。中央社記者黃國芳攝　107年2月24日
嘉義市今年以「真相、公義、和平」為題，24日在二二八紀念碑前舉行追思會，會後受難者家屬陸續向前獻花。中央社記者黃國芳攝　107年2月24日嘉義市今年以「真相、公義、和平」為題，24日在二二八紀念碑前舉行追思會，會後受難者家屬陸續向前獻花。中央社記者黃國芳攝　107年2月24日
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