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關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
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中台灣燈會24日登場 日本睡魔花燈助陣

發稿時間：2018/02/24 18:12

最新更新：2018/02/24 19:09

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2018中台灣元宵燈會24日起在台中公園及清水港區藝術中心登場，台中公園主燈以「公犬遠瞻」為造型，每晚7時至10時整點還有「喜迎來富」主燈秀表演。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年2月24日2018中台灣元宵燈會24日起在台中公園及清水港區藝術中心登場，台中公園主燈以「公犬遠瞻」為造型，每晚7時至10時整點還有「喜迎來富」主燈秀表演。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年2月24日

（中央社記者蘇木春台中24日電）中台灣元宵燈會即日起到3月11日在台中公園及清水港區藝術中心登場，今年邀請到日本的「扇型睡魔花燈」參展，雙主燈區吸睛，許多宮廟也舉辦節慶活動，元宵節慶氛圍。

台中市政府今天發布新聞稿表示，今年中台灣元宵燈會在台中公園及港區藝術中心以雙主燈模式舉辦，還特別邀請日本青森縣平川市的「扇形睡魔花燈」展出，並準備3000個睡魔小花燈，將在25日晚上7時15分在台中公園發送。

台中公園主燈以「公犬遠瞻」為造型，港區藝術中心主燈則以「母犬守護」為主題，兩場主燈每晚7時至10時整點還有「喜迎來富」表演。台中市長林佳龍今天晚間7時也將前往台中公園點燈，副市長林陵三則將前往港區藝術中心點燈。

活動期間除了燈組外，雙燈區在開幕晚會及3月2日元宵節晚會也邀請到日本青森縣、駒根市、鳥取縣傳統表演團體演出，增進台中與日本傳統民俗文化交流。

此外，元宵節晚間的兩大燈區均安排「元宵摸彩好運旺旺來」活動，遊客可以到問卷填寫區領取摸彩券，有機會抽中電動機車、運動攝影機、手機等大獎。

台中的大小宮廟也辦理不少精彩的節慶活動，包括梧棲朝元宮舉辦千人踩街及音樂晚會；大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖舉辦元宵晚會、猜燈謎、藝人表演活動；東區樂成宮舉辦弄獅活動，整個大台中充滿元宵節慶氛圍。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070224

2018中台灣元宵燈會24日起將在台中公園及清水港區藝術中心登場，今年特別邀請到日本青森縣平川市的扇形睡魔花燈來台參展。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年2月24日2018中台灣元宵燈會24日起將在台中公園及清水港區藝術中心登場，今年特別邀請到日本青森縣平川市的扇形睡魔花燈來台參展。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年2月24日
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