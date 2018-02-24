平溪天燈節元宵登場 文創商品魅力無限

影片來源：中央社

（中央社記者黃旭昇新北24日電）平溪天燈節將在3月2日元宵節舉行，民眾除體驗天燈冉冉升空幸福感外，還有許多文創商品可選購，例如客家花布天燈、特色煤礦明信片及旅行手札等，增添旅遊樂趣並記錄感動時刻。



新北市平溪天燈節曾獲外國媒體評選為「2017年全球最佳節慶」之一，將在3月2日元宵節於十分廣場舉行，警方表示，當天將實施交通疏導及安全維護，呼籲民眾多搭乘大眾交通工具前往會場，避免交通壅塞。



平溪天燈遠近馳名，許多平溪在地的文創紀念品也跟著發光發熱，為旅遊增添特色。新北市平溪魅力商圈協會理事長林高美雲接受中央社記者訪問時表示，到平溪旅遊除放天燈，也有許多新奇的特色小物等大家挖掘，襯托在地人文風情。



林高美雲拿著客家花布天燈的刺繡，她說，是一款出國旅行箱行李牌，也可當成悠遊卡套，旁邊是各種不同花色的燙布繡臂章，不但可裝飾衣服，甚至可遮蓋破損，惜福再造衣物第二春。



封面印著菁桐坑、天燈、十分車站的旅行手札，可作為旅行小筆記或印象手繪，增添旅遊的記憶，讓平溪的文創商品走文青風。



林高美雲說，近年韓國遊客愈來愈多，不但有商家自動請老師教導韓語，甚至有些商店乾脆聘請熟悉韓語的員工，教導放天燈與行銷紀念品。



因應各國旅客，多元的設計和款式更精緻與國際化，小天燈的祝福心願除了中文，還有英、日、韓、泰文等語言的LED版小天燈閃閃發亮。



客家花布天燈除變身為手提燈籠，今年還新開發LED座燈，搭上環保節能的列車。林高美雲介紹特色煤礦明信片，使用專利設計的臺灣島形立體盒收藏煤礦，訴說平溪曾經輝煌的黑金歲月，增添豐沛的觀光軟實力與創造力。



市府交通局副局長林麗珠呼籲大家多搭乘大眾交通工具，配合活動當天9時至深夜12時，實施全面汽、機車交通管制，將安排接駁公車，去程投幣回程免費。



林麗珠說，從木柵上車收費新台幣50元；石碇區及基隆、瑞芳區上車收費30元；平溪區內上車收費15元。回程搭乘接駁車下山免收費。各路線接駁公車開放電子票證刷卡，方便遊客搭車、免備零錢。



市府環境保護局副局長張旭彰說，鼓勵民眾放天燈祈福後資源回收，可到現場活動攤位兌換生活用品，並與當地店家合作，成立3處「天燈紙回收小站」，折抵消費或更換垃圾袋，讓遊客體驗平溪山城魅力與感動以外，也動手做環保。（編輯：卞金峰）1070224