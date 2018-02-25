建功嶼重新開放 旅客驚喜遇見鱟

金門版「摩西分海」重新開放後，吸引不少遊客到建功嶼遊憩，由於潮間帶泥灘生態豐富，旅客常會在這裡遇到史前活化石鱟。中央社記者黃慧敏攝 107年2月25日

（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）金門特色景點--金門版「摩西分海」重新開放後，每天吸引不少民眾和遊客登建功嶼遊憩；由於石板步道兩旁潮間帶泥灘生態豐富，旅客常會在這裡遇到史前活化石鱟，驚喜不已。



金門縣府政觀光處長陳美齡受訪表示，這次建功嶼修繕工程主要有島上木構平台、暸望台、水路步道低窪段整修等，同時設置雙語解說牌及潮汐表等登島資訊，提供遊客更完善的服務。



建功嶼位於金門金城鎮南門海的浯江溪口下游，歷史記載名為珠嶼，又名鰲嶼、董嶼。傳說清末民初時期，末期痲瘋病患被移入島內，所以這裡又有「痲瘋島」之稱。



民國38年，國軍在這裡建立W038據點，建置嚴密交叉防禦火網，扼控金烈水道。49年更名為建功嶼，意為「打第一仗，建第一功」。86年10月因應國軍精實案，駐軍撤守建功嶼後，此處日漸荒廢。



91年，縣府整建建功嶼，設置石板步道；並進而於98年興建高達9公尺的鄭成功石雕像，遙望著鄭成功故鄉福建南安。





金門特色景點－金門版「摩西分海」重新開放後，每天吸引不少民眾和遊客登建功嶼遊憩；步道兩旁潮間帶泥灘生態豐富，4個「鋼鐵牡蠣人」是打卡亮點。中央社記者黃慧敏攝 107年2月25日

建功嶼退潮時，鋪排在海面上的石板步道，彷彿將海一分而二，有如「摩西分海」的情景；石板步道兩側在102年樹立了4個「鋼鐵牡蠣人」，由芬蘭藝術家打造，為建功嶼加分不少，許多民眾和遊客都來這裡打卡。



由於潮間帶地質為泥質、砂質、砂泥質與岩礁層，蘊育出豐富且多樣性的生物，漫步石板步道時除了可見兩旁壯麗的石蚵林，也可看到藤壼、燒酒螺、稚鱟、招潮蟹等生物游走其間。尤其旅客發現活化石鱟時，往往會禁不住興奮大叫。



建功嶼先前因強颱莫蘭蒂受到重創，縣府觀光處分兩階段修復。105年底復原鄭成功石雕像周邊，106年12月20日再封島進行第二階段修繕。原訂今年3月竣工的期程，提前在年前完工開放。春節至今，不少民眾和遊客登島參觀，在享受優質遊憩空間的同時，肯定縣府的用心。（編輯：張銘坤）1070225





金門建功嶼石板步道兩旁潮間帶泥灘生態豐富，常能在這裡遇到史前活化石鱟，讓遊客驚喜不已。中央社記者黃慧敏攝 107年2月25日