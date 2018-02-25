高雄國際馬拉松開跑 大工廠降載減排

2018高雄MIZUNO國際馬拉松25日開跑，高雄左營區等多個測站空氣品質指標（AQI）呈現紅色警示，多名參賽者戴著口罩競跑。中央社記者陳朝福攝 107年2月25日

（中央社記者陳朝福高雄25日電）2018高雄MIZUNO國際馬拉松今天開跑，由於連日高雄地區空氣品質不佳，高雄市環保局持續要求前20大工廠配合降載減排，並加強灑水掃街減少揚塵，減輕空氣污染壓力。



因應這項國際馬拉松舉辦，高雄市環保局於22日即啟動因應措施，空污與噪音防制科長黃家俊上午表示，大工廠配合降載減排今天持續執行。



高雄市環保局提前啟動的因應措施，包括要求當地排放空氣污染的主要工廠事業，比照空氣品質不良期間的應變作為降載減排，並暫停吹灰作業，且加強灑水掃街。



在降載減排措施規劃中鋼、中油、台電等工廠採部分機組停車、降載、減產等作法因應，台船則減少噴砂及噴漆等作業；左營、楠梓等路跑區，加強沿線污染源查核，督促污染防制、要求工廠堆置區及工地灑水、覆蓋防塵網等，以及加強路跑沿線及道路洗街。（編輯：張銘坤）1070225



