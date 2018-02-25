春暖花開 阿里山彌陀禪寺櫻花吸睛

嘉義縣阿里山公路中途的彌陀禪寺道路兩旁八重櫻盛開，吸引遊客停下腳步取景拍照。中央社記者黃國芳攝 107年2月25日

（中央社記者黃國芳嘉義縣25日電）阿里山森林遊樂區的河津櫻等山櫻花系列，已綻放8成左右，另外，阿里山公路中途的阿里山彌陀禪寺八重櫻盛開，也是民眾賞櫻的好去處。



林務局嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝今天受訪表示，阿里山花季3月才登場，不過，阿里山森林遊樂區的緋寒櫻（山櫻）、唐實櫻及河津櫻已綻放，尤其位於阿里山工作站前10餘棵河津櫻，約有8成綻放，吸引遊客賞櫻。



位在嘉義縣番路鄉公田村的彌陀禪寺，是阿里山公路沿線賞櫻秘境，現在進入禪寺道路兩旁的八重櫻盛開，且周邊群山環抱，視野極佳，有時還可觀賞到雲海，在整片紅色櫻花的襯托下，令人心曠神怡。



彌陀禪寺位於嘉130縣道7.5公里處，可從阿里山公路39.5公里或57.2公里處前往，不過，路窄又陡，且連續彎道多，民眾須放慢速度，小心行駛。



另外，頂石棹步道群的櫻之道，長不到150公尺，步道兩旁栽種昭和櫻及山櫻，現在正值綻放，賞花、散步人潮，絡繹不絕；櫻之道位於頂石棹旅客服務中心旁。（編輯：黃于）1070225





阿里山森林遊樂區的緋寒櫻（山櫻）、唐實櫻及河津櫻已綻放，尤其位於阿里山工作站前10餘棵河津櫻，約有8成綻放，吸引遊客賞櫻。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真 107年2月25日