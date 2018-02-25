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爭取申辦世界設計之都 中市產官學界連署

發稿時間：2018/02/25 11:22

最新更新：2018/02/25 11:22

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市政府爭取申辦2022世界設計之都，獲得產官學界代表連署支持，市府今天表示，希望相關預算能獲得市議會審議通過，共創台中市城市美學品牌，帶來文化及觀光效益。

台中市爭取申辦2022世界設計之都，市府編列107年度新台幣4383餘萬元運用於建立推動機制、製作國際投標文件及國內外行銷宣傳，獲得產官學界代表連署表示支持。

大台中建築師公會理事長鄭明裕表示，申辦世界設計之都，不論結果如何，過程中都能帶來城市翻轉，受益的絕對是台中，未來公會將結合設計理念，推動建築法規再生，帶進「城市森林」概念，讓城市風貌改變。

逢甲大學建築專業學院院長黎淑婷指出，台中市擁有豐富生態及文化，設計應落實於教育，申辦世界設計之都的過程中，可逐年啟動相關做法，提高產業界參與程度，並串連生活各層面，使都市正向發展。

文化局長王志誠表示，市府致力將台中市打造為亞洲第一的設計城市，台中市正在蛻變中，陸續進行多項重大建設，過程中若能導入設計，未來台中將充滿美感，整個城市都會不同。

王志誠認為，申辦世界設計之都的重要意義之一，是從申辦起就進行城市治理觀念的改造，並逐步付諸城市各項軟硬體建設之中，呈現台中全方位落實設計理念及企圖心的具體作為，盼預算獲議會支持。

都發局長王俊傑指出，導入設計不只是空間改造，更是思想的改變，申辦世界設計之都是在城市發展中導入設計的重要過程，現在起即需不斷投入，未來才能產生改變。（編輯：黃于）1070225

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