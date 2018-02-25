台中捷運綠線招商 26日正式公告兩站

台中市交通局25日表示，台中捷運綠線26日將正式公告啟動首批北屯G5站及南屯G11站招商，兩站開發總銷金額初估上看新台幣50億元。圖為G11站示意圖。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月25日

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中捷運綠線預定今年底試運轉，109年底全線通車，台中市交通局今天表示，26日將正式公告啟動首批北屯G5站及南屯G11站招商，兩站開發總銷金額初估上看新台幣50億元。



交通局長王義川表示，捷運綠線土地開發招商首部曲推出北屯G5、南屯G11站，這兩站土地都是市府所有基地，基地大小適中、開發門檻相對較低，是投資人進入台中捷運土地開發市場非常好的機會，已有多方投資人持續追蹤詢問。



交通局表示，G5站位於北屯區東山路與文心路所連貫的東西向軸線帶上，面積591坪，是捷運綠線進出大坑、新社地區的重要門戶，且基地位居G4及G6站所形成的雙十軌道路網中心，未來可一站轉乘台鐵及雙港輕軌，周邊還有知名的北屯兒童公園及B&Q特力屋、大買家等大型量販店，區位潛力可期；預計可興建地上23層、地下5層開發大樓，未來總銷金額預估可達22億元。



至於G11站則位於南屯區五權西路與文心路交叉口，面積771坪，交通局指出，正座落於國立台灣美術館與國道一號南屯交流道連接的交通軸線上，周邊為五期、七期及八期重劃區圍繞，都是已開發都會區，鄰近占地達數公頃的文心森林公園及豐樂雕塑公園，還有IKEA宜家家居、Costco好市多等賣場，生活及商業機能豐富，具備不動產利基優勢，基地初估可打造地下5層、地上25層開發大樓，預計總銷金額上看31億元。



王義川說，兩站未來合計開發總銷金額初估上看50億元，不論是已有豐富捷運土地開發經驗，或想跨足捷運土地開發領域者，只要符合相關資格都可參與，預期將有大型建商、金控公司、百貨業者等積極搶標。（編輯：黃于）1070225