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關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
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新竹綠園道地景藝術 打造城市森林秘境

發稿時間：2018/02/25 14:59

最新更新：2018/02/25 16:13

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新竹市政府在新竹市綠園道設置多處地景藝術，融合於林蔭中，尤其到了夜晚，地景藝術發出亮光，變得美麗又浪漫，吸引不少民眾駐足欣賞。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年2月25日新竹市政府在新竹市綠園道設置多處地景藝術，融合於林蔭中，尤其到了夜晚，地景藝術發出亮光，變得美麗又浪漫，吸引不少民眾駐足欣賞。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年2月25日

（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）新竹市綠園道啟用後成為民眾散步、運動和約會好去處，市府近期在多處設置地景藝術，融入林蔭中，尤其到了夜晚發出亮光，變得美麗又浪漫，吸引不少民眾駐足欣賞。

新竹市長林智堅今天受訪表示，新竹綠園道106年啟用後，大面積的活動草皮與兒童遊樂場，不僅吸引市民散步、遊憩，更成新人拍攝婚紗熱門景點，堪稱城市森林秘境。

林智堅指出，市府近期以「來樹梢吹風」為理念，設置3個主題藝術創作，包括以鳥屋營造林境間的鳥語想像；另外，還有3座人行步橋串聯綠地，增添步行空間層次，邀民眾漫步穿梭林蔭間，感受城市森林之美。

劉姓市民受訪分享，趁年假期間帶孩子到新竹綠園道體驗微笑溜滑梯，發現附近多了許多地景藝術，因此帶著孩子一起在藝術品間玩耍，尤其到了夜晚，地景藝術還會發光，變得非常美麗。

市府城市行銷處長顏章聖受訪說，市府努力推動公共建設藝術化，將建設適度融入藝術品設計，落實城市美學，以整體市容與美感進行規劃，盼透過創意地景顛覆城市傳統印象。

顏章聖說，新竹綠園道的地景藝術分成鳥屋「林境鳥鳴」、連結草地綠帶的「簇綻橋」、「月芽橋」、「柳葉橋」3座人行步橋，另外還有「默望」設置2處獨立空間的半透明隱蔽場所，作品都有加設燈光，為夜間的綠園道添增浪漫氣氛。（編輯：方沛清）1070225

新竹市政府在新竹市綠園道設置多處地景藝術，作品都有加設燈光，為夜間的綠園道添增浪漫氣氛。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年2月25日新竹市政府在新竹市綠園道設置多處地景藝術，作品都有加設燈光，為夜間的綠園道添增浪漫氣氛。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年2月25日
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