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關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
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傅崐萁：震災積極善後 元宵節恢復市容

發稿時間：2018/02/25 15:25

最新更新：2018/02/25 16:15

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強震重創花蓮，花蓮縣長傅崐萁（右2）表示，將於3月啟動重建機制，盼能在最短的時間站起來，走出地震的陰霾。中央社記者李先鳳攝 107年2月25日強震重創花蓮，花蓮縣長傅崐萁（右2）表示，將於3月啟動重建機制，盼能在最短的時間站起來，走出地震的陰霾。中央社記者李先鳳攝 107年2月25日

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）強震重創花蓮，花蓮縣長傅崐萁說，在雲門翠堤大樓的最後兩位陸籍罹難者遺體順利移出，送往殯儀館處理善後事宜，並已通知家屬來台；災區啟動復原工作，預計元宵節前後完成。

傅崐萁說，將於3月啟動重建機制，盼能在最短的時間站起來，走出地震的陰霾。這次大地震，是花蓮67年來前所未見，造成17名罹難者，皆已順利處理後事，感謝每一伸出援手的民眾。

傅崐萁說，這次大地震影響所及，包括觀光業損失新台幣80億元、石材業損失20億元，整體受災損失逾100億元，直接倒塌受災戶200戶，17人罹難，間接導致家中毀損、房屋牆壁裂開傾倒的逾千戶，共萬名鄉親受到震災影響。

他感謝社會各界善心人士伸援，目前震災善款近新台幣17億元，距離目標只差最後一哩路，盼各界持續伸出援手。震災善款監督委員會由前行政院長張善政擔任召集人，將與所有的委員共同協助推動災後重建事宜。

傅崐萁表示，目前積極啟動災後復原及重建工作，預計元宵節前後讓市容恢復原有風貌。他呼籲民眾走進花蓮，幫助花蓮在最短時間內走出震災陰霾，迎向燦爛陽光。（編輯：李亨山）1070225

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