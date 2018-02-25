防治荔枝椿象害蟲 中市將收購卵片

荔枝椿象已成為新興害蟲，危害荔枝及龍眼等果樹，台中市農業局將啟動全國首創的荔枝椿象卵片收購，以含荔枝椿象卵（一般為14顆卵）葉片為單位，每個卵片新台幣2元，希望斷其害蟲根源。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月25日

（中央社記者郝雪卿台中25日電）荔枝椿象已成為新興害蟲，危害荔枝及龍眼等果樹，台中市農業局今天表示，將率先實施收購荔枝椿象卵片，以含荔枝椿象卵（一般為14顆卵）葉片為單位，每個卵片新台幣2元。



農業局表示，近年來荔枝椿象已成為果樹與行道樹新興害蟲，荔枝及龍眼為其主要寄主，除導致落花、落果外，並引起荔枝果實期後期荔枝酸腐病發生，影響產業與環境甚鉅。



為友善農業、維護生態，農業局針對荔枝、龍眼生育時期及荔枝椿象生活史，製訂「台中市107年度農業產區農作物荔枝椿象防治曆」，並首創結合化學、物理及生物等各項荔枝椿象綜合防治，將自3月1日起啟動全國首創的荔枝椿象卵片收購，以斷其害蟲根源。



農業局指出，農友採集荔枝椿象卵片後，送交耕地所在的執行農會，以含荔枝椿象卵（一般為14顆卵）葉片為單位，收購標準為每個卵片2元，並將視台中市平腹小蜂飼育中心繁殖情形，依比例回饋荔枝椿象天敵平腹小蜂。



農業局表示，平腹小蜂除能有效降低荔枝椿象族群密度外，也藉由寄生平腹小蜂的荔枝椿象卵片回放農作園區，更可建立平腹小蜂野外族群，減少荔枝椿象蟲卵孵化數量，鼓勵農友廣為宣傳、踴躍參與，共同為台中市荔枝椿象防治努力。



農業局也提醒，荔枝椿象雖不會主動攻擊人類，但受到驚嚇時會分泌臭液，若不慎觸碰臭液，輕則造成皮膚灼燒感，嚴重甚至引發潰爛，若噴到眼睛更可能造成失明，請農友於防治時務必注意自身安全，隨身攜帶清水以即時沖洗身上被噴到的汁液，收集的卵片可低溫冷藏抑制孵化，共同推動減少藥劑使用、友善農業的政策發展。（編輯：管中維）1070225