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水上町台南交流 義賣日本美食助震災

發稿時間：2018/02/25 16:36

最新更新：2018/02/25 17:20

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日本群馬縣水上町町長前田善長（右2）25日帶著日本關東煮及日式麻糬到台南水上町交流館義賣，收入將用來關心花蓮震災。中央社記者楊思瑞攝　107年2月25日日本群馬縣水上町町長前田善長（右2）25日帶著日本關東煮及日式麻糬到台南水上町交流館義賣，收入將用來關心花蓮震災。中央社記者楊思瑞攝　107年2月25日

（中央社記者楊思瑞台南25日電）日本群馬縣水上町與台南市政府合作，使用台南古蹟廳舍設置交流館，推展文化觀光。今天由町長前田善長帶著日本關東煮及日式麻糬到交流館辦理義賣，將收入用來關心花蓮震災。

水上町去年2月起使用台南市古蹟舊台南州立農事試驗場宿舍經營交流館，並每個月舉辦活動來推展水上町的文化觀光，充滿道地日本風味的活動，吸引不少喜愛日本文化的民眾。今天活動為了關心花蓮震災，特別由町長前田善長帶隊來台，並帶著當地美食來台義賣。

前田善長表示，兩年前台南市受到地震災害時，水上町就曾發動募款賑災，希望義賣活動能幫助這次的花蓮震災。

他說，本來在台灣知名度較低的水上町，在開始與台南市政府及民間企業合作交流後，現在已有很多旅行社和企業願意來合作。2012年造訪水上町的台灣遊客為1393人，去年已成長到超過1萬1000多人。

前田善長表示，以往台灣遊客到水上町多是賞雪等相關行程，最近越來越多人喜歡去賞櫻、泡溫泉，希望能藉著經營交流館的機會，把更多水上町的文化介紹到台灣來。（編輯：黃于）1070225

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