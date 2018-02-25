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澎湖七美海囝仔書屋 離島學子新天地

發稿時間：2018/02/25 19:14

最新更新：2018/02/25 20:44

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澎湖家扶中心與茉莉二手書店合作在七美打造的「海囝仔的書屋」正式開幕啟用，志工媽媽帶小朋友閱讀精彩繪本故事。（澎湖家扶中心提供）中央社 107年2月25日澎湖家扶中心與茉莉二手書店合作在七美打造的「海囝仔的書屋」正式開幕啟用，志工媽媽帶小朋友閱讀精彩繪本故事。（澎湖家扶中心提供）中央社 107年2月25日

（中央社澎湖縣25日電）澎湖家扶中心與七美離島茉莉二手書店合作的「海囝仔的書屋」啟用，讓離島在地的弱勢兒少及親子有一處共讀、共遊、共學、休閒及學習的新天地。

澎湖家扶中心主任蕭舜鴻表示，七美是澎湖離島中的離島，長期面臨社會、教育資源不均，尤其學子面臨學習、生活等問題，中心自104年設站，提供專業社工人員服務後，發現少有親子共同休閒及學習的空間，今年與在地茉莉二手書店合作，投入400多萬元，歷經籌備與修繕，充實各類書籍、桌遊等教材逾300件，讓「海囝仔的書屋」昨天正式啟用，使離島在地兒少及親子們有一處共讀共遊共學休閒場域。

茉莉二手書店執行總監蔡維元說，閱讀是孩子未來生涯發展的重要能力，有機會與家扶基金會合作推動閱讀苗圃計畫，在偏鄉島上設置「海囝仔的書屋」，提供兒少暨家庭服務工作，讓離島的海囝仔成長茁壯。

蔡維元說，今年將升級軟硬體設備，定期舉辦閱讀推廣活動，除開放民眾到七美工作站使用閱讀苗圃圖書資源、桌遊外，並大力鼓勵兒少從事正當休閒活動及閱讀課外讀物，並支持家長一同參與、陪伴，更邀請社會大眾一同來投資偏鄉，讓海囝仔持續成長茁壯。

澎湖家扶表示，「海囝仔的書屋」啟用後，將辦理學校認養、課後輔導、公益旅行外，未來也將開辦舞蹈班、大學參訪、國際志工營、親子共讀與飲料調製班等，讓離島小朋友能快樂學習。（編輯：方沛清）1070225

澎湖家扶中心與茉莉二手書店合作在七美打造的「海囝仔的書屋」正式開幕啟用，開幕活動現場還安排志工帶領小朋友一起挑戰趣味桌遊。（澎湖家扶中心提供）中央社　107年2月25日澎湖家扶中心與茉莉二手書店合作在七美打造的「海囝仔的書屋」正式開幕啟用，開幕活動現場還安排志工帶領小朋友一起挑戰趣味桌遊。（澎湖家扶中心提供）中央社　107年2月25日
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