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新北樹林燈會26日點燈　熱鬧慶元宵

發稿時間：2018/02/25 19:15

最新更新：2018/02/25 19:15

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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市2018樹林之美新春嘉年華燈會明晚點燈，樹林區鎮南宮燈會會場將展示20座大型主題花燈及國小學生彩繪燈籠作品，期盼讓市民歡度元宵節並延續農曆過年的熱鬧氣氛。

新北市民政局表示，樹林火車站前後站廣場都已架設童子軍狗年意象精神堡壘，並在保安二街會場及鎮南宮廟內布置主題花燈及630個小燈籠，展現樹林區國小學生彩繪燈籠作品，車站前後廣場與中山路上也利用LED燈飾與吉祥圖騰打造元宵喜氣意象。

民眾可以從樹林車站中山路出口，順著紅色燈籠指引，步行約5分鐘即可抵達燈會會場，今年燈會主題是「福犬喜旺‧禮運大同」，鎮南宮入口處布置成紫色瀑布燈海，搭配廟埕廣場展示約20座大型主題花燈與30件創意燈籠作品，一併將整條保安二街點亮，所有作品共同匯集成色彩繽紛的燈海。

民政局表示，配合燈會活動，明天將於下午6時在鎮南宮發送新北狗年小提燈，今年的狗提燈除了外型討喜，玩法也非常有趣，握著狗骨頭提把，以手指控制嘴巴開合，就可以咬住配件金骨頭或壓歲錢紅包，象徵狗來富。

民政局表示，連續7天的燈會活動，每晚都有精彩的藝文團體表演，也有適合親子同樂的手作DIY課程。元宵節當天舉行大型元宵燈謎晚會，猜對燈謎就有獎品可拿。3月3日下午還將進行大規模祈安遶境活動，為眾生祈福。（編輯：管中維）1070225

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