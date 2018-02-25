台北燈節聖火台啟動 郭婞淳重溫世大運感動

台灣女子舉重好手郭婞淳備戰8月印尼雅加達亞運，25日特地從左營國訓中心北上參加世大運聖火台聲光秀啟動儀式，盼藉此讓所有人再次感受世大運的感動。中央社記者徐肇昌攝 107年2月25日

（中央社記者梁珮綺台北25日電）備戰8月雅加達亞運的舉重好手郭婞淳，今天特地從左營國訓中心北上，參加北門廣場的台北燈節世大運聖火台啟動儀式，盼所有人重溫世大運的感動。



台北燈節昨天拉開序幕，今年採雙主場模式，主燈「幸福魔力狗」在西門紅樓，北門廣場則是世大運聖火台，到3月16日止，每晚6時30分、7時30分、8時30分、9時22分各有12分鐘的燈光秀，結合世界大學運動會開幕式樂曲，展現聖火台不同面貌。



郭婞淳、女籃好手楊晴、林育庭、韓雅恩今天傍晚出席聖火台啟動儀式。



郭婞淳接受中央社訪問表示，去年世大運開幕式時她在飯店，透過電視畫面看陳金鋒揮棒點燃聖火，儘管如此，仍讓她印象深刻，完全能感受到現場的熱情、歡騰的氣氛，盼藉聖火台燈光秀等活動讓所有人再次感受世大運帶來的感動。



正備戰8月亞運的她，今天傍晚特地北上參加活動，結束後再南下，在短短時間當天來回，郭婞淳以一貫開朗的笑容說，今天適逢週日，加上活動與世大運相關，所以出席意願大。



由於郭婞淳在2014年的仁川亞運受傷，她對於今年的雅加達亞運抱持「平常心」，期許自己不要太急，一步一腳印往前走，慢慢調整身心狀態，盼能再替台灣拿下獎牌。她也在啟動儀式上溫情喊話，「希望新的一年，大家繼續當婞淳的小毛毯」。



郭婞淳在去年台北世大運「舉」出好成績，女子舉重58公斤級，以抓舉107公斤、挺舉142公斤，總和249公斤奪得金牌，三破大會紀錄，挺舉更打破世界紀錄，全場歡聲雷動。



台北市長柯文哲致詞表示，北門具有歷史意義，放置聖火台相當合適，這也是民眾近距離看聖火台的好機會。



台北市副市長陳景峻受訪時說，聖火台的葉片原本會動，也有瓦斯引燃的聖火，放置在北門廣場有安全疑慮，因此改採燈光秀方式。（編輯：唐聲揚）1070225



