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元宵節到彰化 燈會活動好精彩

發稿時間：2018/02/26 15:20

最新更新：2018/02/26 15:46

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zoom in 元宵節將至，在彰化市登場的台灣彰化燈會將展出6公尺高的狗來富花燈，祝福民眾財源廣進。中央社記者吳哲豪彰化攝　107年2月26日元宵節將至，在彰化市登場的台灣彰化燈會將展出6公尺高的狗來富花燈，祝福民眾財源廣進。中央社記者吳哲豪彰化攝　107年2月26日

（中央社記者吳哲豪彰化26日電）元宵節將至，彰化縣多個鄉鎮舉辦元宵燈會活動，花壇鄉歷史悠久的燈排遶境活動最著名，彰化市則在彰化藝術館舉辦台灣彰化燈會，展出6公尺高的狗來富花燈，祝福民眾財源廣進。

元宵節即將到來，彰化縣內多個鄉鎮都舉辦元宵節燈會活動，花壇鄉有歷史悠久且被列入彰化縣無形文化資產的燈排遶境活動，彰化縣文化局以及彰化花壇鄉文德宮自3月1日起到3月3日，舉辦燈排文化節活動，由字姓燈組合成的燈排將在白沙村、長沙村以及文德村3個村落遶境，讓花壇鄉有如不夜城一般。

彰化市則舉辦台灣彰化燈會，燈會將自2月27日起到3月17日在彰化藝術館、彰化火車站前廣場舉行，彰化市長邱建富表示，彰化燈會今年已邁入第12年，在彰化藝術館前廣場有6公尺高的狗來富花燈，花燈設計以金狗聚財為主題，搭配象徵財富的元寶，祝福民眾財源廣進。

3月2日元宵節當天在彰化火車站前廣場則有晚會活動，現場發放小提燈給參加晚會的民眾，晚會也邀請藝人梁心頤、秀蘭瑪雅以及劉明峰等人演出，與民眾一起歡度元宵節。

在北彰化地區有彰化燈會以及燈排遶境活動，南彰化地區在溪州公園有「花在彰化燈會」，溪州公園內有用LED燈裝飾的各式花燈，包括有像大樹一樣的生命樹花燈，具有花卉意象的浪漫玫瑰花燈以及祈求國泰民安的平平安安花燈，溪州公園從即日起到3月3日止，越夜越美麗。（編輯：方沛清）1070226

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