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嘉義小學生愛心義賣 資助國內外貧童

發稿時間：2018/02/26 16:04

最新更新：2018/02/26 16:57

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嘉義縣中埔鄉中山國小為了資助國內及宏都拉斯貧童，讓宏都拉斯貧童有學習謀生技能的機會，在校園內舉辦愛心跳蚤市場，師生及家長熱情響應。（中山國小提供）中央社記者江俊亮傳真　107年2月26日嘉義縣中埔鄉中山國小為了資助國內及宏都拉斯貧童，讓宏都拉斯貧童有學習謀生技能的機會，在校園內舉辦愛心跳蚤市場，師生及家長熱情響應。（中山國小提供）中央社記者江俊亮傳真　107年2月26日

（中央社記者江俊亮嘉義市26日電）「聚沙成塔，集腋成裘」嘉義地區兩所小學為了關懷國內外貧童，分別以包水餃、義賣二手物方式，將所得資助國內及亞美尼亞、宏都拉斯貧童。

嘉義市北園國小學務主任林雅芳今天受訪表示，學校學童得知台灣世界展望會扶助的亞美尼亞貧童非常需要果樹、莓類盆栽來改善家計，在學校教師的發起下，決定義賣手作水餃來協助募款。

林雅芳指出，學校原本就有一塊可以讓學童們種植水稻的園地，孩子們透過學習，不僅了解耕作的不易，也知道知識技能的重要性；這次為了幫助亞美尼亞貧童，由學童們自己選定以包水餃方式來達成。

她說，學童們先學會包水餃技巧後，聚集在一起包水餃，再帶到學校義賣；不夠的款項則從參加比賽獲得的獎金中提撥，並由學童親自將捐款送到台灣世界展望會彰雲嘉辦事處，她在孩子們臉上看到喜悅與成就感。

另外，嘉義縣中埔鄉中山國小為了資助國內及宏都拉斯貧童，讓宏都拉斯貧童有學習謀生技能的機會，在校園舉辦愛心跳蚤市場，由師生及家長將家中全新及二手物帶到學校義賣，讓學童體會「施比受有福」的觀念。

zoom in 嘉義市北園國小學童為協助亞美尼亞貧童購買果樹、莓類盆栽改善家計，以義賣手作水餃方式募款。圖為學童集體包水餃情形。（北園國小提供）中央社記者江俊亮傳真　107年2月26日嘉義市北園國小學童為協助亞美尼亞貧童購買果樹、莓類盆栽改善家計，以義賣手作水餃方式募款。圖為學童集體包水餃情形。（北園國小提供）中央社記者江俊亮傳真　107年2月26日

中山國小校長陳瑞成表示，中山國小全校師生才100多人，是一所迷你型的山區小學，雖然學校師生人數不多，但希望孩子們能體察國內外貧童的需要，以實際行動付出。

陳瑞成指出，師生及家長們的付出，令人感動。看到孩子們熱情響應，除了購買自己需要的物品之外，有不少學童還額外將口袋裡的零錢投入捐款箱中，讓老師、家長看了倍覺溫馨與驕傲。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，感謝北園國小、中山國小學童的愛心，小小年紀，匯集成大大的愛心，希望透過這些捐款能讓國內外貧童獲得改變的契機。（編輯：唐聲揚）1070226

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