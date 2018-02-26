朴子配天宮鎮殿香爐失竊 流落大陸尋回

嘉義縣朴子配天宮鎮殿香爐多年前失竊，經各方協尋近日找回疑遭竊香爐，配天宮常務董事方略26日實際查看後表示，除大部分特徵相符外，很少人知道香爐底下破了一個洞曾修補過，這個香爐也有同樣痕跡，初步證實就是這個香爐。中央社記者黃國芳攝 107年2月26日

（中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）嘉義縣朴子配天宮鎮殿香爐，6年前整修時不翼而飛，透過地方人士懸賞，縣議員黃嫈珺日前經由友人牽線，找回疑似遭竊的香爐，今天經廟方董監事檢視證實，將擇日迎回廟方。



黃嫈珺表示，嘉義縣縣定古蹟配天宮鎮殿媽祖神龕前的百餘年香爐，於101年2月間失蹤，一直未尋回。後來廟方也有向警方報案失竊。



黃嫈珺指出，曾擔任省諮議員的父親黃文峯於去年11月間，透過臉書（FB）PO文，並懸賞新台幣100萬元，希望能找回鎮殿的百年香爐，電視名嘴鄭弘儀也曾在節目中討論，但一直無下文。



黃嫈珺說，日前有友人聯繫，指大陸一名買賣古文物的台商有購得一座香爐，因透過鄭弘儀電視節目，認為所收購的香爐疑為配天宮失竊香爐，但因無從查證，便透過黃嫈珺友人協助，並於昨天交給黃嫈珺進一步查證。



黃嫈珺表示，友人未提及賞金一事，不過，買賣古文物的台商有要求，鑑定若為配天宮的香爐，希望能擇日隆重風光地迎回廟宇，如果不是配天宮失物，則要取回香爐。



配天宮董監事今天前往黃嫈珺議員服務處檢視香爐的特徵，常務董事方略查看後，確認是失竊的香爐，他表示，因為除了大部分的特徵相符外，香爐底下破了一個洞，曾修補過的痕跡，則是很少人知道，這個香爐也有同樣痕跡，初步證實就是失竊的香爐。



配天宮董事長黃清田表示，經廟方董監事初步檢視，證實為配天宮的鎮殿香爐，在與黃嫈珺等人協調後，將擇期以盛大儀式迎回廟方。（編輯：陳清芳）1070226



